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娛樂

首名MIRROR成員開巡唱 陳卓賢：唔會請隊友做嘉賓

Ian稱個人巡唱盼獨霸舞台 拒請嘉賓 熱愛工作不介意無放假

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日舉行記者會，宣布明年到倫敦、墨爾本、悉尼及澳門等地舉行《 IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025》巡迴演唱會，數十名粉絲到場支持。Ian表示可以開個人巡唱是難得機會，感到受寵若驚，透露為每個地方設特定表演環節及唱新歌，「我表面看似冷靜，其實心情很興奮」。

Ian稱今年7月在亞博舉行7場演唱會獲歌迷歡迎，因此延伸巡唱計劃，將自己作品帶到不同地方是開心事，「今年很多意外收穫，除香港個唱加場，巡唱都是突如其來，不在計劃內」。巡唱日期、地點及場數未落實，只知道由明年初開始為期約半年，「如果場地同檔期配合，可能會再公布去其他地區，收到有粉絲要求到美國、加拿大，我都希望帶多些驚喜畀大家」。會否安排MIRROR隊友任嘉賓？Ian說：「每個隊友各有行程，若他們抽空捧場，我當然開心。不過巡唱唔打算請嘉賓，我想獨霸舞台，亦想加插新元素，準備樂器及舞蹈畀大家睇，每站設彩蛋，可能唱當地歌手的作品，演出歌單仍整合中。」Ian成為首名MIRROR成員舉行個人巡唱，稱不會跟別人比較，只珍惜機會做好自己，「巡唱期間會盡量配合MIRROR團隊工作，公司會幫手配合，我不介意無假放，因很愛工作，享受充實生活」。他預告聖誕節出首張唱片，是出道後期待已久的心願，「這幾年好努力寫歌，無停過，想裝備好等機會到來」。今年做出好成績，會否買聖誕禮物獎勵自己？他說：「年年都送禮物畀家人。（買樓？）要努力多幾年，去年送首飾給媽媽，今年想送手袋，最緊要家人開心。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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