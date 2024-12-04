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娛樂

患肺腺癌開刀切除 田蕊妮：好彩及早發現

【明報專訊】田蕊妮昨日在社交平台上載身處醫院病牀的照片，老公杜汶澤緊握着她的手。田蕊妮表示首次開刀做手術，因早前做身體檢查，驗出肺部有陰影，再三確認下，是非常初期的肺腺癌，做手術切除就可以。她表示手術非常成功，「病人亦相當精靈，大家都不用擔心我」。

感謝老公照顧「有你真好」

田蕊妮表示老公知道消息後非常緊張，除上網查資料，也見了幾個醫生，還諮詢香港醫生意見，「杜先生（杜汶澤）推薦長庚醫院的醫生，從見醫生到安排入院做手術，他都詢問得很清楚詳細，由我應該做哪一種手術對我最好，到手術中和手術後的情况，醫生和醫護都很有耐性，非常清楚地解答他的問題」。她說台灣醫療很好，可能是有健保關係，就算做一些自費手術也很化算，還有每名醫護人員都相當細心。她稱做完肺部手術後就算打了止痛針，每呼吸一下都會痛，要做一些復健治療，把肺部慢慢回復正常。她感謝杜汶澤，讚他整個過程安排和照顧，要跟他說一句「有你真好」。

杜汶澤：肺部切了5%至8%

杜汶澤亦在社交平台發文，呼籲大家多做健康檢查，同時感謝長庚醫院所有醫師和護理人員。他也感恩現代醫學昌明，過往這種手術需要切掉25%，甚至50%的肺部，現在只切了5%至8%。

杜汶澤表示兩夫婦在台灣每年會去健康管理中心做健康檢查，才能及早求醫，「發現杜太太有肺腺癌時，醫師說如果1-4期，她屬於0期，所以不用擔心。現在肺部已經100%沒有癌細胞，大家可以放心！感謝你們的問候，祝大家身體健康！」田蕊妮回覆《明報》說好彩及早發現。問她手術後是否需要其他治療跟進？她說：「真係無咩事，做手術切除就可以。」

娛樂組

相關字詞﹕肺腺癌 杜汶澤 田蕊妮

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