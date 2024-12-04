明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

出爐亞太影后衛詩雅險返錯屋企 陳茂賢密鑼緊鼓推《破．地獄》加長版

《破‧地獄》破1.15億票房 衛詩雅自揭蝦碌事險返錯屋

【明報專訊】《破．地獄》於第61屆亞太影展奪得4項大獎，包括陳茂賢獲最佳導演，衛詩雅膺最佳女主角，張叔平、彭正熙獲最佳剪輯，姚漢文奪最佳美術指導。今次是衛詩雅繼第39屆華鼎獎奪「華語最佳影視女演員」後，再憑該片封影后。

記者會後赴澳洲出席影展

榮登亞太影后的衛詩雅昨午聯同陳茂賢、彭正熙及姚漢文會傳媒。她前晚由馬來西亞返港，記者會後再起程赴澳洲墨爾本出席影展及為電影謝票，「剛收到身在北美的觀眾留言，說好想睇該片，但電影未在當地上映。所以我希望《破．地獄》可以去到更多地方」。

衛詩雅最近馬不停蹄為電影謝票、宣傳及出席不同影展，稱因太忙發生烏龍事，早前返港差點入錯屋，「我去了第二座，當時凌晨時分，幸好我還有少許記憶，望到門口的地氈跟我家不同，門口的高跟鞋亦不屬於我，即時醒覺匆匆離開，幸沒按門鐘騷擾到住戶。現在回家要打醒十二分精神，好彩今次由大馬返港沒去錯地方」。她未有機會跟未婚夫慶祝，對方前晚見到她時，搞笑對狗狗說：「這人是誰，咬她。」她表示《破．地獄》宣傳未結束，稍後要往內地出席首映禮，回港後會看黃子華與劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》，「好耐無見子華神，好掛念。我自掏腰包捧場，本來想買多些，但每人限購兩張，到時會跟媽咪睇」。

陳茂賢開心首奪最佳導演，希望更多人入場欣賞《破．地獄》，如黃子華所言「破地獄，破紀錄」。電影香港與澳門票房累計達1.15億元，可有信心超越《毒舌大狀》登香港華語片票房冠軍？他稱希望，但不敢講有信心，「我對黃子華有信心，他是所有觀眾的寵兒，我答應過他，若破紀錄就推出加長版，要開始剪片了。現在上映版本剪了9個月，未知加長版要剪多久，亦未定加幾長，電影原本有160幾分鐘，會盡加」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕陳茂賢 破．地獄 衛詩雅

上 / 下一篇新聞