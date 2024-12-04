明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

劉家昌癌症病逝 享年83歲 遺願大家再理直氣壯唱《我是中國人》

【明報專訊】有「華語流行音樂教父」之稱的資深音樂人劉家昌前日離世，有消息指他今年初發現右邊頸部出現了大腫塊，檢查後腦及肺部有腫瘤，到醫院做化療。劉家昌7月最後一次更新微博時上載消瘦憔悴的照片，寫道：「只希望我死的時候，大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》。」昨晚劉家昌家屬發出聲明書證實劉家昌死訊，表示劉家昌前日因癌症安詳辭世。有傳媒聯絡劉家昌前妻甄珍，電話一直未有人接聽。

娛樂組

劉家昌離世消息昨日傳出，晚上劉家昌家屬發聲明表示：「我們懷着無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。老師的一生充滿了音樂與愛，他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。劉老師在最後的日子裏，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。」聲明指理解大家對劉家昌的掛念，但基於對家屬隱私的尊重，治喪過程以低調簡樸方式進行，懇請媒體朋友給予空間，讓他們能安靜哀悼與緬懷劉老師。至於甄珍與兒子章立衡的電話未有人接聽。

喪禮採低調簡樸方式

傳媒人汪曼玲昨晚在社交平台表示：「劉家昌今年2月8日曾來港辦身分證，當時朋友陪着他排隊，劉家昌仍精神奕奕。」她提到劉家昌之後右邊頸部出現了一大腫塊，檢查後才發現腦及肺都有腫瘤，到台北榮總醫院化療。

汪曼玲又表示劉家昌有遺願：「他希望大家可以唱一次他作曲的《我是中國人》，劉家昌，一路走好！」

傳腦及肺部有腫瘤 7月露面暴瘦

劉家昌今年7月1日在微博發文時稱：「我今年83歲，還能要求什麼？只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次 《我是中國人》。」劉家昌同時上載自己的照片，相中的他瘦弱、憔悴及雙眼無神。他還寫道：「我是劉家昌，從事音樂工作60多年，作品近3000首，一生最後的願望是落葉歸根，能回到祖國，造個文化藝術小村。」

劉家昌童年時隨母前往韓國，在中學時開始演唱生涯，17歲創作第一首歌。未學過樂器的他，靠旁聽兩名姊姊學鋼琴而無師自通。後來到台灣讀中學，畢業後以僑生身分進入大學，兩年後肄業從事演唱。劉家昌一開始在台灣的夜總會演唱西洋歌曲，但表現普通，直到1968年以瓊瑤電影中的《月滿西樓》主題曲嶄露頭角。1970年他為尤雅創作歌曲《往事只能回味》大獲成功，他與尤雅同時在樂壇聲名大噪。此時，日本的唱片業也注意到劉家昌的才華，1974年5月劉家昌與日本唱片公司簽約，當時日本團體曾翻唱劉家昌歌曲的日本版，其中《海鳴》還登上第25屆NHK紅白歌唱大賽。劉家昌創作的《我家在那裡》日文版歌名為《桃花源》。

音樂作品無數 執導《梅花》奪金馬獎

劉家昌音樂作品無數，許多歌手的暢銷歌曲也出自他手筆，包括尤雅《往事只能回味》、鄧麗君《獨上西樓》、甄妮《誓言》、鳳飛飛《有真情有活力》、歐陽菲菲《嚮往》、劉文正《諾言》、翁倩玉《海鷗》、江蕾《煙雨斜陽》、費玉清《晚安曲》等，創作的電影同名主題曲《梅花》、《一簾幽夢》、《庭院深深》都是經典名曲。他當年曾幫助鄭嘉穎解決困難，在樂壇發展。

劉家昌不止享譽樂壇，更曾投身戲劇成為演員，繼而成為電影導演，1976年，劉家昌執導以台灣為背景的抗日片《梅花》，奪得第13屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，是該屆的大贏家。

罵前妻甄珍無情 轟兒子不忠不孝

劉家昌曾有兩段婚姻，與第一任妻子江青育有一子。離婚後與甄珍結婚，生下章立衡。劉家昌與甄珍原本給人恩愛夫妻感覺，但原來婚姻只維持9年，在兒子1歲時離婚。2018年爆出爭產風波，劉家昌罵甄珍無情，又怒轟兒子「不忠不孝、不知羞恥」，感嘆賺來的財產夠甄珍母子花上一輩子，但母子為爭產把錢花在打官司上。甄珍則指劉家昌爛賭成性，更曾威脅要斷了兒子的音樂路，斥對方顛倒黑白是非。

相關字詞﹕劉家昌

上 / 下一篇新聞