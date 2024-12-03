張敬軒王菀之直播 為個唱造勢「唱到抽筋」

王菀之前晚與好友張敬軒11時在社交平台直播，提醒歌迷二人分別於紅館及澳門的演唱會門票昨天公開發售，他們的個唱同告售罄。張敬軒懶理王菀之明年2月開騷，叫了煲仔飯、靚湯和甜品，令對方忍不到口。王菀之透露開始跟教練操練，都是醫痛症，不知為何3日體重不減反增，兩人直播時除合唱，還獨唱不少經典歌曲，歌迷盼他們合作再開騷。

近日迷上攝影的王菀之不時為唱歌的張敬軒拍照，但被對方嫌棄，張敬軒搶過王菀之的相機，把她拍的照片公開鏡頭前，然後說：「你哋睇吓，嘩，delete咗佢！」兩人整晚席地而坐唱歌，張敬軒直播一半時笑說坐到腳抽筋，王菀之幫他按小腿，又教他如何拉筋，張敬軒彎腰時雙手未能掂地，身體不柔軟，相反王菀之輕易做到，並安慰張敬軒說：「我天生雙手比常人長啲，不過你要拉下筋，估唔到我哋咁就到咗唱到抽筋年紀，我話咗唔好坐地下唱㗎啦，係佢要就嗰啲美顏燈之嘛。」兩人不停搞笑互窒，充滿歡樂氣氛。

娛樂組