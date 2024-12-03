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娛樂

張敬軒王菀之直播 為個唱造勢「唱到抽筋」

【明報專訊】王菀之相隔11年，明年2月22及23日再於紅館舉行兩場《合體─王菀之演唱會2025》，開票昨日公開發售，上午已售罄，向隅歌迷到她的社交平台留言要求加場。她得知兩場門票半日售完，開心大家支持，團隊即開緊急會議，研究是否有加場空間，希望不讓未能撲飛的歌迷失望，有消息會馬上公布。

王菀之前晚與好友張敬軒11時在社交平台直播，提醒歌迷二人分別於紅館及澳門的演唱會門票昨天公開發售，他們的個唱同告售罄。張敬軒懶理王菀之明年2月開騷，叫了煲仔飯、靚湯和甜品，令對方忍不到口。王菀之透露開始跟教練操練，都是醫痛症，不知為何3日體重不減反增，兩人直播時除合唱，還獨唱不少經典歌曲，歌迷盼他們合作再開騷。

近日迷上攝影的王菀之不時為唱歌的張敬軒拍照，但被對方嫌棄，張敬軒搶過王菀之的相機，把她拍的照片公開鏡頭前，然後說：「你哋睇吓，嘩，delete咗佢！」兩人整晚席地而坐唱歌，張敬軒直播一半時笑說坐到腳抽筋，王菀之幫他按小腿，又教他如何拉筋，張敬軒彎腰時雙手未能掂地，身體不柔軟，相反王菀之輕易做到，並安慰張敬軒說：「我天生雙手比常人長啲，不過你要拉下筋，估唔到我哋咁就到咗唱到抽筋年紀，我話咗唔好坐地下唱㗎啦，係佢要就嗰啲美顏燈之嘛。」兩人不停搞笑互窒，充滿歡樂氣氛。

娛樂組

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