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娛樂

【開箱】《JSA安全地帶》4K復刻版 夢幻組合經典重映

【明報專訊】《JSA安全地帶》2000年在韓國上映，相隔24年，上周四以4K復刻版在港重映；《JSA》台前幕後今日看來，堪稱夢幻組合的經典，故事講述朝鮮半島南北邊界共同警備區槍擊案，是《分手的決心》導演朴贊郁的成名作。除了宋康昊拍攝時30出頭之外，男女主角李秉憲、李英愛、申河均及金太祐不過20多歲，尤其後來紅遍亞洲的「雙李」：李秉憲還是小鮮肉的稚嫩模樣，遠未到荷李活發展；李英愛也未演出超高收視的《大長今》，卻漂亮迷人，無負「氧氣美女」稱號。最重要《JSA》即使內容虛構，卻可能是朴贊郁最少個人色彩且踏實的戲劇作品，透過不同陣營的4名軍人，勾勒出同文同種的兩國分治下，即使卸下戎裝，結下友情，最後也是淌血告終的無可奈何。

槍擊懸案 中立國介入調查

《JSA安全地帶》故事講述朝鮮半島南北邊界的共同警備區，朝鮮哨兵鄭宇真（申河均飾）、崔上尉（金明秀飾）被槍殺，中士吳景弼（宋康昊飾）受槍傷，駐守邊界的韓國士兵李壽赫（李秉憲飾）及南成植（金太祐飾）嫌疑最大，韓方反指朝鮮先挑起事端。僵持之下，來自中立國的瑞士籍韓裔女子蘇菲（李英愛 飾）首次踏足朝鮮半島參與調查，希望為這宗撲朔迷離的案件找出真相。

此片是朴贊郁的成名作，與後來的《原罪犯》、《親切的金子》、《下女誘罪》，甚至較近期並拿下康城影展最佳導演殊榮的《分手的決心》，風格截然不同，但已見其說故事的能力，以及把宋康昊、李秉憲等人的演技發揮到極致。

姜帝圭執導的《生死諜變》描寫朝韓特工鬥法，成為韓流初期最賣座的電影，《JSA安全地帶》題材類近，取態不一，雖然是虛構，但以板門店為背景，突顯了朝鮮與韓國之間在邊界的緊張氣氛；並以懸案開場，吸引觀衆注意，然而人情才是主軸。朴贊郁鏡頭下，朝鮮士兵並非只講意識形態的樣板軍人，片中宋康昊與申河均雖來自共產主義國家，但前者豁達開明，容許申河均養小狗，後者更喜歡繪畫；他們與韓國士兵的友情，正是由看到李秉憲踩中地雷開始，並非見到資本主義的南方人，即劍拔弩張，反而救了他一命。之後雙方在不歸橋上通訊，再發展成面對面的真誠對話，資深的宋康昊教會李秉憲戰場上不是開槍快就可致勝，還得冷靜應對，後來的槍擊事件，其表現也證明了他所言非虛。李秉憲則為「兄弟」帶來朱古力餅、色情書刊，還有流行音樂，滋潤了枯燥的朝鮮兵哥。四人成長背景各異，也各為其主，但南北差異，除了軍服與徽章，別無二致，晚上聚在一起，心靈同樣自由，尤其深夜躲在哨站，最了解彼此駐守邊界的苦悶；因為有情，才能在邊界線面對面的玩互吐口水，無聊中找尋樂趣。四人也不是沒觸碰敏感話題，韓國兵質疑他們製造核武，朝鮮兵自詡他日可製造出朝鮮半島最美味的糖果，無需靠美帝入口。只是長期的敵意，當政權舉起槍，恐慌就會製造悲劇。

黑白凝鏡 寫下完美句號

李英愛飾演的蘇菲以中立國監察委員會身分介入調查，然而電影後來交代，蘇菲父親曾是朝鮮將領，韓戰結束後，戰俘可自由選擇到韓國加入資本主義社會，還是繼續效忠共產主義的朝鮮，當中有76人兩邊都不願居留，選擇到中立國瑞士，蘇菲父親正是其中之一，但被拒絕入境，輾轉到了阿根廷，跟瑞士人結婚後，才正式成為公民。跟蘇菲一起到韓國調查的洋人便說，「每當想起這76名戰俘，我就懷疑所謂的中立國，到底有多人道」。李英愛的角色成為導演對朝鮮半島分裂的第三者角度，跟結尾那個由彩色變黑白的凝鏡一樣，記錄了四名軍人的情誼，也為電影寫下完美句號。

上映日期：11月28日

相關字詞﹕申河均 金太祐 宋康昊 李秉憲 李英愛 朴贊郁 JSA安全地帶

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