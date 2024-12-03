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娛樂

洪金寶專訪｜渴望膺最佳導演　談港片現况　洪金寶：好痛苦【短片】

渴望膺最佳導演談港片現况 洪金寶：好痛苦

【明報專訊】人稱「大哥大」的72歲香港動作片巨星洪金寶，9歲踏足影壇，至今逾60年，早前出席東京國際電影節大師班，並接受本報專訪；自嘲愛「吹水」兼能力有限的洪金寶，愛電影始終未變，特別是動作片。眼看港產片由1980年代的黃金時期，到2000年代陷入低谷，新冠疫情再次帶來業界寒冬，他不禁慨嘆「好痛苦」。要如何是好？洪金寶稱只能寄望年輕一代去打拼。

記者：蘇珮欣

對於外界常指港產片「已死」、「步入寒冬」或「出現小陽春」等不同意見，洪金寶說：「其實好痛苦。」但痛苦中他覺得還有希望，「香港年輕人對港產片仍然有一份熱誠，千萬不要放棄，要靠新一代電影人去支撐。電影曾是香港好巴閉的行業，去到東南亞任何地方，甚至美國，都知道港片好巴閉；我們曾經風光過，但現在好閉翳」。對於港產片不濟原因，洪金寶稱行業氣氛差，與內地文化差異，出現許多變數，加上新冠疫情，令電影業停擺；目前的困境，直言是他入行以來的最差時期，「比起翻版猖獗時更差；賣翻版的人賺錢，並非電影行業停頓；雖然政府做了很多，但幫助有限」。

票貴觀眾卻步 盼投資者中六合彩

洪金寶同意影視串流平台搶走不少戲院觀眾，「現時只要拿着手機，任何地方都可以睇戲，好似Netflix有很多好電影，價錢又平，香港買一張戲票不便宜，若再買點東西吃，真的很貴。如果買戲票送兩個漢堡包，加多杯奶茶，一定好多人入戲院睇戲，現在連一個漢堡包都好貴」。洪金寶自言已很少入戲院，「真的不要講別人，我自己也是這樣，在家看串流平台的電影」。

被問到目前香港適合拍什麼類型電影，洪金寶一邊拍大髀，一邊表示不知道，「如果我知道，就去拍了！」近年不少寫實劇情片贏得口碑，他認為不是不好，只是熱度較慢，動作片熱度較強，「你睇《九龍城寨之圍城》，內容刺激，故事、角色皆好，製作費龐大，所以好看。可惜不是每部電影都有過億製作費去拍。希望《九龍城寨》能帶起香港電影業，但仍要觀察。希望電影公司老闆多中幾次六合彩，中1億、8000萬，就可以拍多幾部戲。香港電影曾經好輝煌，但現在這樣，真的想流淚」。他盼香港電影人不要放棄，加入創意，繼續做下去，但強調「動作片最巴閉、最值錢」，稱《九龍城寨》就是例子。

不會記住哪部蝕錢 「記住會心痛」

洪金寶不止是演員，也曾是電影公司老闆，先後與好友合資創立4家電影公司，作品有贏有輸，洪金寶說：「多年來看到很多同行拍戲蝕錢，我也蝕過好多，幾部戲加加埋埋幾千萬，但不會記住哪一部蝕錢，記住會心痛。」他稱以前投資開戲從不怕蝕錢，「因為我愛電影，蝕錢仍然繼續拍！」

洪金寶入行多年，不缺電影獎項，憑《提防小手》及《七小福》兩奪金像獎最佳男主角，以《敗家仔》、首兩集《葉問》及《殺破狼·貪狼》四膺最佳動作設計；執導過數十部電影，《福星》系列、成龍主演的《一個好人》均大賣，憑《敗家仔》及《龍的心》兩逐金像獎最佳導演卻飲恨。是否想得此獎，他坦言：「不是想，是好想！」他稱終身成就獎也有了，只欠最佳導演，不諱言想再次執導，但很多事情要考慮，「現時心態跟以往不同，以前好積極、想去衝，現在沒有拼搏心，一切隨遇而安。最好有人來找我做導演，但不會有咁大隻蛤乸隨街跳，我現在好多時只在講廢話，已沒有能力去做」。洪金寶透露很多故事開拍不成，例如古裝戰爭片。

願拍《九龍城寨》續集 未嘗牀戲感新奇

洪金寶拜師于占元門下學京劇，是七小福的大師兄，還練過跆拳、詠春，18歲開始當龍虎武師，能稱為動作片巨星，除了打得，還要有自己風格。他說：「我的風格是得意、肥，最肥的動作片明星。其實我好彩，觀眾鍾意，我覺得自己沒什麼特別，只是你要我做什麼，我都可以。」對於會否開班授徒，把所學傳承下去，洪金寶說：「哪有班畀人接？」稱沒動作片可拍，何來談接班。

《九龍城寨之圍城》叫好叫座，似為港產動作片帶來曙光，宣布開拍前傳及續集，問洪金寶會否參演，他表示當然有興趣，「你畀錢我就拍，不會嫌錢腥。」他又謂演什麼，打什麼，戲分多少也沒所謂，全由導演話事；至於角色如何發揮，他笑言「或者拍牀上戲，我未拍過，夠新奇嘛」。洪金寶表示《九龍城寨》讓他最欣慰是帶紅新一代演員，讚他們表現好，導演亦應記一功。

洪金寶年屆72歲，出入用拐杖，但精神不錯，明言未想退休，「其實我好想繼續工作，只是對香港電影有點失望，很難提起勁去做。對演戲有興趣，但接戲前要先清楚角色做什麼。暫時沒有工作計劃，好多人找我客串幾日戲，仍在商量」。

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