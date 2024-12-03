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娛樂

佛山個唱家人捧場 鍾嘉欣讚兩歲孻女有潛質繼承衣缽

【明報專訊】鍾嘉欣在佛山舉行3場《Remember記得．鍾嘉欣演唱會》前晚尾場，父母及孻女Anika由溫哥華到佛山捧場。

望見媽媽忍唔住喊

今次演唱會跟廣州站一樣以《一顆不變的心》揭開序幕，但流程、舞台設計、服裝及燈光效果都不同，她說有上次經驗，心態變得輕鬆，調節後希望每場演出都有變化，給觀眾新鮮感。佛山站保留「扔花球」環節，還加插「民選歌曲」環節，事先讓網民揀選喜歡的歌曲，其中令她最感動是觀眾大合唱《月亮代表我的心》，她說：「因為我現在住得比較遠，但仍然可以心連心，保持着這種關係十分難得，當望見月亮時，不論身在何地，仍然好似連繫着，這首亦是劇集《護花危情》好重要的歌，代表到我的愛。」

談到父母及孻女捧場，鍾嘉欣表示入行以來父母好少看她演出，爸爸更未看過，「所以好開心他們親身見證我的努力表演」。她的大女及兒子要返學，只有孻女來，亦是第一次看媽媽演出，反應好興奮，戴着耳塞仍看得又跳又唱。她唱《做你的晨曦》時，被觀眾席上的媽媽感動到喊，「這首歌是講我對女兒的愛，因今次媽媽在場，唱這首歌時憶起好多媽媽湊我的回憶，令我忍唔住喊；無諗過自己會喊，好感動，每次望到觀眾席上的爸媽同個女，我都要避開視線」。提到孻女Anika，她指3子女中Anika最有機會繼承其表演衣缽，「她雖然只有兩歲，但性格比較外向，把聲好大聲又清脆，唱歌應該會幾好聽，而且她一聽到音樂及拍子聲就會跳舞，好有節拍感」。她透露個唱後一家五口來港共度聖誕節。

娛樂組

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