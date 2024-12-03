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娛樂

迎接2500大熊貓雕塑 古天樂佘詩曼有好劇本再合作

【明報專訊】古天樂（古仔）與佘詩曼（阿佘）昨日到機場出席熊貓主題展覽「PANDA GO！香港遊」活動，他們化身領隊，親自陪同2500隻大熊貓雕塑登陸香港，又分別獲贈「龍捲風」與「Man姐」造型熊貓雕塑。古仔表示喜歡熊貓，10多年前曾近距離接觸熊貓，「好多朋友及親戚都好鍾意熊貓，現在可以在網上睇，他們好似黐咗線咁24小時睇」。阿佘覺得熊貓可愛又有親和力，人人看見都想攬，「盈盈和樂樂跟好友（湯盈盈及錢嘉樂）同名，所以都有去探過熊貓」。

古仔與阿佘表示今次到機場工作勾起多年前合作電影《衝上雲霄》，上次合作已是2017年的《常在你左右》。何時會再合作？古仔說：「都要有劇本先得！」阿佘稱即使拍劇再忙，只要有好劇本，什麼都拍。她正忙為新劇《正義女神Themis》開工，每日都在作戰狀態，覺得很難演，「不只要死背對白，直頭要背默，演律師好難，辛苦過拍《新聞女王》，因為報新聞有時可以睇住字幕機」。古仔表示完成賀歲片《臨時決鬥》，又為另一部電影開工。可有興趣再拍劇？他說：「有！劇本啱咪拍囉！」

阿佘再奪視后不會加片酬

阿佘相隔13年憑《新聞女王》再獲亞洲電視大獎最佳女主角，成為該頒獎禮首名兩度封后藝人，她說：「相隔10幾年，可以攞同一個獎好難，是很大鼓舞。」對於擊敗勁敵周迅、吳謹言奪獎，她謙稱：「入圍都是很強的對手，個個都演得好，可能劇集題材比較新鮮，才多人鍾意。」再奪獎可會加片酬？她笑言：「我都想，但應該不會。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕PANDA GO！香港遊 佘詩曼（阿佘） 古天樂（古仔）

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