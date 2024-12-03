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娛樂

《一個部門的誕生》開鏡 廖子妤變髮演宅女 梁雍婷平頭裝搶眼

【明報專訊】兩屆金像獎最佳編劇麥天樞執導，廖子妤、白只、梁雍婷、鄧月平、麥沛東及伍詠詩等演出的電影《一個部門的誕生》昨日舉行開鏡儀式。廖子妤將頭髮染藍色及漂眉，梁雍婷剷了平頭裝，飾演媽媽的鄧月平亦為角色犧牲，不施脂粉兼滿面雀斑。

廖子妤飾演動漫宅女，造型要有漫畫人物感覺，大讚今次的組合含「金」量高，合作很開心，「已拍了幾日，大家困在一個地方，向心力好足」。她自嘲轉數較慢，每當白只和導演傾劇本時，便在旁偷聽學嘢，「我今次是來收錢學嘢」。白只劇透跟廖子妤等人被一個cut不到台的苦主困在客戶服務中心，之後演變成綁架事件，演女警的梁雍婷帶隊來營救，他主要演文戲，動作戲落在戴玉麒和麥沛東身上，「今次較過往的電影多幾次圍讀，拍攝前獲安排到被困的廠景練走位」。

剷了平頭裝的梁雍婷令人眼前一亮，她表示自從一歲後沒試過短髮，「超爽、超開心，現在洗頭10秒就完成，但男友笑言攬住我像攬住個男仔，感覺像跟男仔拍拖。（剪短頭髮有否不捨？）初時以為會不捨得，但到剪那刻，一點不捨得也沒有，因角色很適合這短髮，而且我30年都是長髮，轉變也是好事」。她片中要揸槍，還要扮有型，拍攝前練習過無數次，又笑言平時要「裝」胸作勢，今次將墊放在膊頭，令角色更有氣勢。

鄧月平首演媽媽角色

初嘗媽媽角色的鄧月平讚導演看到她內心喜歡照顧人的一面，「我是媽咪格，平時很喜歡照顧身邊朋友，睇我外表未必聯想到。我希望早點拍拖、結婚，但現實未能成事，在戲中實現也是開心事」。她也不介意素顏示人，「為人母親甚艱難，沒時間打理自己，我反而問導演，頭髮還需要更乾旱一點嗎？」

記者：柯美

相關字詞﹕麥沛東 鄧月平 梁雍婷 廖子妤 麥天樞

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