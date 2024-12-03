超越《九龍城寨》《破．地獄》成香港華語片票房第2位 衛詩雅封亞太影后 哽咽謝陳茂賢

娛樂組

陳茂賢執導兼編劇《破．地獄》上映踏入第4周，票房走勢強勁，已打破10項票房紀錄，又成為最短時間破億元的香港電影；截至昨日上午8時累積票房$112,924,058，成為香港最高票房華語片第2位，更有望超越《毒舌大狀》1.15億元登頂。除香港票房創佳績，海外多個地區同樣報捷，包括成為英國及愛爾蘭史上最高票房香港電影第3位。

《破》片橫掃4獎 陳茂賢奪最佳導演

前晚舉行第61屆亞太影展，《破．地獄》在268部亞洲電影中，成為18部入圍作品其中之一，與泰國《全職乖孫》、台灣《疫起》、《環南時候》、香港《七月返歸》等爭奪多個獎項。

導演陳茂賢與衛詩雅代表劇組赴馬來西亞出席頒獎禮，最終《破．地獄》橫掃4項大獎，包括陳茂賢奪最佳導演，衛詩雅膺最佳女主角，張叔平、彭正熙獲最佳剪輯，姚漢文奪最佳美術指導。黃百鳴獲頒亞太傑出電影人榮譽大獎，洪金寶獲終身成就獎。

衛：這個獎對我意義重大

衛詩雅與《全職乖孫》烏薩薩梅坎姆同時入圍最佳女主角5強，前者力壓對方勝出榮升亞洲影后，她在台上哽咽感謝陳茂賢導演，「這個獎對我意義重大，代表我16年來一直無放棄夢想的成績表。我希望可以藉住這個獎，讓更多人知道衛詩雅是一個演員。多謝導演在我要放棄自己的時候，你無放棄我，多謝喜歡《破．地獄》的每一個人，多謝香港電影！」

陳茂賢對得獎喜出望外，稱《破．地獄》由開拍至今都是一趟充滿奇妙的旅程，衷心感謝各地觀眾支持及鼓勵，並誠心祝願電影可以走得更遠。他與衛詩雅齊恭賀榮獲終身成就獎的洪金寶。昨日馬來西亞發行商為《破．地獄》團隊舉行祝捷會，大開香檳慶祝得獎。

黃百鳴獲榮譽大獎「仍需努力」

黃百鳴獲頒亞太傑出電影人榮譽大獎，表揚他將一生奉獻給電影，對亞洲電影有傑出貢獻。黃百鳴特別飛到當地領獎，他在台上謙虛稱：「對我來說，這個獎是我在電影界奮鬥了40多年的一個鼓勵。1980年代有《開心鬼》，1990年代有《家有囍事》，2000年後有《葉問》系列，我的電影成績表中規中矩，對自己來說，都稱得上有一個交代。」他早前翻唱張天賦（MC）的《記憶棉》引起熱話，他笑說：「我們不要懷緬過去，我們要展望未來，所以我最近唱歌都不唱《獅子山下》，我唱《記憶棉》。」引來台下笑聲不斷。他續道：「在這個日新月異的世界，科技千變萬化，我們拍電影應該要利用科技，我信我們的電影將來會拍得更加美好！人活到老學到老，姜太公80歲遇周文王後才大展鴻圖。小弟還未到80歲，還有進步空間，所以我仍需努力。」