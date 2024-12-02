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娛樂

【開箱】《Dan Da Dan》IMDb評分9.8的動漫神作

【明報專訊】日本漫畫家藤本樹的半自傳式作品《Look Back-驀然回首》，報名角逐今屆奧斯卡最佳動畫，能否躋身最後五強，稍後自有分曉，可以肯定的是名師出高徒，《SPY×FAMILY》作者遠藤達哉及《Dan Da Dan》龍幸伸都曾擔任藤本樹的助理，《Dan Da Dan》最近改編拍成動畫，不單全球熱播，兩度登上影視串流平台Netflix非英語節目收視榜亞軍，其中第7集更在美國影視網站IMDb錄得接近滿分的9.8佳績，難怪被封「神作」。

台灣譯名《膽大黨》夠貼切

《Dan Da Dan》台灣譯作《膽大黨》，可謂相當貼切，可惜本地Netflix及黃Viu未有跟隨。故事講述兩名中學生：高倉健和綾瀨桃，無論性格與喜好都南轅北轍，前者是個沉迷外星文明等神秘學的宅男，後者則受靈媒祖母影響而篤信鬼神。二人本無交集，直至某日綾瀨桃看見高倉健遭同學欺凌，一時看不過眼，出手助他解圍。兩人首次對話，卻為各自「信仰」吵得面紅耳赤，為了挑戰對方膽識，於是開出盤口，高倉健到當地著名鬧鬼隧道，證明惡靈「高速婆婆」並不存在；綾瀨桃則到某座荒廢校園，撕破這是外星人基地的失實傳聞。

事實證明高速婆婆不單存在，更附上高倉健肉身，並搶走其下體兩顆「金蛋」；綾瀨桃亦遇上來自外星的賽伯西人，他們為了進化而到地球考察，打算奪去她的生殖器官作研究用途。就在二人命懸一線之際，高倉健借助高速婆婆的法力，穿越到外星基地及時救走綾瀨桃，女方亦被激活自身的強大念力，聯手擊退賽伯西人。

女鬼回憶一幕堪稱經典

為了奪回「金蛋」，二人必須合作，首先聽從祖母綾瀨星子指示，重返隧道尋找高速婆婆，然後引她離開城市，讓她跟地縛靈分體，法力減弱之後，才趁機收拾她。之後遇上長髮女鬼、蝦蛄星人等勁敵，令他倆忙得不可開交。截稿前動畫更新至第9集，連續7周穩佔Netflix非英語節目收視榜十大位置，昨日香港亦重登榜首，除了跟它集合動作、搞笑、愛情、靈異與科幻等元素於一身，更重要的是劇情感動人心；例如第7集講述長髮女鬼生前的悲慘遭遇，全球觀眾一致讚好，美國影視網站IMDb綜合1.2萬名網民評分，結果錄得9.8分（滿分為10），情况相當罕見。

長髮女鬼回憶前世今生一幕堪稱經典，導演以最少的對白，配合豐富色彩和多變鏡頭，把女鬼生前的悲慘人生刻劃得淋漓盡致。這個單親媽媽為了撫養女兒，日以繼夜地工作，甚至出賣肉體亦在所不計，下場卻慘絕人寰，難怪死後憶女成狂變成惡魔。《Dan Da Dan》動畫內容基本跟足原著，卻在分鏡、畫面、動作和表情上微調，突顯動畫導演的心思，例如新角色白鳥愛羅哭着擁抱長髮女鬼，漫畫描述後者站在原地不動，慢慢化成飛灰已夠悲哀，動畫改為女鬼猶豫地伸出手，考慮應否抱回愛羅，但又似是擔心嚇怕她，最終還是忍不住送上最後擁抱，感覺更加煽情。

作者掌握少女心事

另一方面，《Dan Da Dan》男女主角的感情戲亦相當有趣，綾瀨桃明明對高倉健有好感，其後得悉男方跟她的偶像同名，怒不可遏，強迫他改名做「厄卡倫」，這個細節充分反映作者龍幸伸掌握少女的複雜心事。隨着故事發展，二人的情敵陸續登場，先是美少女愛羅主動出擊，令高倉健疲於向綾瀨桃解釋；稍後輪到綾瀨桃與青梅竹馬男生圓城寺仁「同居」，高倉健豈可不呷醋？有傳龍幸伸創作《Dan Da Dan》之前，集英社的編輯林士平要求他先讀完100套愛情漫畫，看來他已盡得當中精華。

相關字詞﹕龍幸伸 膽大黨 Dan Da Dan 開箱

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