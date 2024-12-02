【娛樂場】《一個人鐵道行2》 阮偉倫變裝遊歷穿越古代

首站到張家界國家森林公園，用1分28秒穿越山谷直達山頂，阮偉倫原本試坐人力轎，最後調轉身分由他抬轎，轎伕坐轎，抬了一段路上上落落，體驗轎伕唔易做。然後到擁有300年歷史，至今依然充滿湘西風的鳳凰古城，他換上古裝，漫步江邊的吊腳樓群，恍若穿越走進古裝劇；還乘船夜遊沱江，兩岸燈火輝映，映襯出小城獨特的美。夜幕降臨，古城酒吧點亮，一杯小酌或清唱一首民謠，看盡鳳凰古城日夜變幻。

玩滑翔傘睹壯景流男兒淚

阮偉倫節目中正經介紹景點資訊不忘搞笑，首集以阿凡達造型在張家界國家森林公園亮相。到達成都時，掀開網紅朝聖之旅，與爆紅的「爬牆熊貓」合照，以及前往大熊貓繁育研究基地，拜訪各個年齡層的熊貓明星。九寨溝被譽為「童話世界」的自然保護區，離開成都回港前，阮偉倫跟着經驗豐富的藏族馬師，環繞古老的格下古寨，從不同角度觀賞藏族村寨與壯麗自然風光。

第二次行程由香港出發直達桂林，大清早嘗當地「人龍」經典米粉，阮偉倫大讚酸爽又勁道。之後到訪象鼻山，山與水互相映襯，造就了桂林的象徵，當中日月雙塔是當地人心中的祈福之地。接着他挑戰動力滑翔傘，從空中俯瞰整片山水，畫面壯闊，阮偉倫忍不住落下男兒淚。

尋找一元人民幣中景點

之後走訪上海，阮偉倫一嘗四大金剛早餐，體驗當地人一天的開端，在豫園的古典建築中漫步，親手製作漆扇，感受傳統手工藝的魅力。走到濱江大道，隨興看夜景，享受自在的都市生活，又探訪4A級景點朱家角古鎮，以及前往西湖尋找一元人民幣中的景點。

阮偉倫遊走長沙市場，一窺充滿人氣的市井生活，捆雞、餡餅等美食勾勒屬於當地的煙火氣。位於岳麓山的岳麓書院和愛晚亭散發濃厚歷史韻味，讓人彷彿穿越到古代文人雅士的時光。最後三集，阮偉倫南下江門和廣州，在江門遊覽因劇集取景而爆紅的墟頂歷史文化街區，更一嘗劇中「大嫂髮型」，引得全場驚艷。

阮偉倫為融入當地年輕人的生活，換上古裝，舉杯小酌，感受不一樣的旅遊。最後到廣州的聖心大教堂朝聖，以及訪李小龍祖居，一探巨星成長背景。

《一個人鐵道行2》 周一至五 晚8時30分 HOY TV（77台）