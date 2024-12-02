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娛樂

「冇品」風波首現身 承諾收斂慎言 床哥盼跟MIRROR握手示好

床哥@JFFT抽水風波後首現身 稱以後拍片開玩笑要睇對象 盼主動跟MIRROR握手
吳海昕孖JACE學完潛水課程 聖誕節去熱帶地方旅行影靚相

【明報專訊】周殷廷（YT）及其組合JFYT首次打入商台叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」5強，JFYT成員陳鈺麟（床哥）直播拉票，將MIRROR成員呂爵安（Edan）與林明禎遊台灣夜市一事擺上枱「抽水」，惹姜濤出頭鬧「冇品」成熱話，隨着床哥與Edan就事件溝通，之後和姜濤互相道歉，平息事件。床哥昨日與YouTube頻道JFFT成員到科學園出席「跑步祭」活動，表示以後開玩笑要睇對象，這段期間拍片會收斂，等去完頒獎禮再說，屆時打算主動向兩當事人握手，看看有沒有機會變成老友。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

床哥昨日跟JFFT成員雞翼（李嘉彥）、米爺（夏鼎泉）和良少（張鋒良）出席活動，表示隨着與姜濤互相道歉，事情已告一段落，沒必要再蔓延下去，他的心情亦已平復。他承認沒有就事件向Edan道歉，「我們透過電話溝通，當時大家都有發表不同諗法，他亦有講過之後怎樣發展控制不到」。

希望事情告一段落

Edan被指態度強硬？床哥說：「溝通時其實大家有講有笑，可能面對傳媒時，大家都有不同責任要負，好難解決到件事。（難以取得共識？）我接收到的是Edan聽到的時候，其實是沒有反感，因為他有看過我們的片，知道我們風格，之後的事情蔓延到這樣，他亦都不想見到。」

對於Edan稱受傷害感不開心，床哥說：「我唔知道，可能佢返去諗諗吓又唔開心。」既然二人一早已經傾好，最後演變成只有他錯晒，會否感到委屈？床哥說：「件事搞到咁，大家都有責任，我在直播時要講嘅都講晒，希望事情可以告一段落。」

強調見面不感尷尬

JFFT表示經過這件事，以後拍片開玩笑要睇對象，床哥說：「這段期間，收斂少少先，點都等頒獎禮完咗先再講啦！」雞翼附和：「我們都想盡量保持番for fun風格，但這段時間還是小心少少先。」

問到是否不敢再以「鏡仔」做話題？床哥謂：「留意多少少囉！」叱咤頒獎禮將會與Edan及姜濤見面，可會感尷尬？雞翼說：「其實我們應該冇乜尷尬，覺得比較大的爭拗是粉絲與粉絲之間，這是比較擔心的事，對住MIRROR成員，我們是OK的。」

米爺稱若商台安排他們跟MIRROR坐得近，會主動向MIRROR握手示好，床哥說：「睇吓米師傅帶隊成唔成功先，我可以，其實見到Edan和姜濤都不會有什麼尷尬，因為我們本來就是兩個世界的人，這件事之前其實沒有任何交集，睇吓之後有冇機會變老友囉！」

最怕連累周殷廷

因「冇品」風波受到大批Edan與姜濤粉絲留言攻擊，甚至牽連家人，床哥說：「自從直播道完歉，留言少了九成，已靜下來，沒有什麼人私訊我及討論這件事，其實我覺得幾好，大家有聽到我們的號召，用愛與和平解決，不要再蔓延互相傷害。」床哥直認最擔心連累組合成員周殷廷（YT），「始終JFYT是一個組合，他是我們的一分子，某程度上JFFT講嘢嘅風格比較狂野，擔心影響到YT」。

他們的頻道舉行綜藝人選舉，可會抽起這段片當沒有事發生？米爺笑說：「可能要重點講，我們圍內爭獎的話，呢單嘢佢（床哥）一定攞硬獎，佢年尾發功做嘢，冇辦法，唯有畀佢。」床哥稱：「因為單嘢已經發生咗，我們沒必要刻意迴避。」

吳海昕學潛水成就解鎖

同場還有吳海昕和陳凱詠 ，前者表示已連續4年參與「跑步祭」活動，「我已是這活動的老臣子，但個樣應該不老，仲keep到，因為我有積極運動」。她因運動弄至前右腳筋膜炎，強調絕不關年紀大骨質疏鬆事，「我仲好健康，之前還與陳凱詠完成潛水課程，現在可以去潛水，還順道學識游水，成就解鎖，現在是運動健將，打算聖誕節反傳統去熱帶地方旅行，潛水之餘又可影靚相」。

吳海昕表示有與一眾導演保持見面，因市道差未有演出機會，於是增值自己，除學潛水又學打鼓，改善身體協調度，「今年有演舞台劇，亦有拍戲，不過未上映，還演過學生作品，希望讓自己心態歸零，如學生一樣重新接觸演戲，等吓機會先，心態仲後生，唔急」。

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相關字詞﹕陳凱詠（Jace） 吳海昕（Sofiee） 姜濤 呂爵安（Edan） 陳鈺麟（床哥）

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