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娛樂

父女檔聲演動畫 張繼聰爆7歲女想當配音員

【明報專訊】張繼聰與7歲女兒張靖（Kakaball）首次父女檔為迪士尼動畫電影《魔海奇緣2》配音，分別聲演「茂宜」及「茜美雅」。片中主角「慕安娜」，由女團Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）配音。《魔海奇緣2》前晚舉行首映禮，張繼聰偕太太謝安琪與Kakaball一家三口襯到絕出場，Kakaball受訪時表現淡定，成全場焦點。

張繼聰透露跟女兒分開配音，配音導演逐句對白講一次，Kakaball跟着說，大讚囡囡叻女，模仿能力高，僅花3小時完成，事後表示很好玩，配音難度屬中等。張繼聰爆Kakaball有興趣將來當配音員，亦想跟他拍戲，張繼聰說：「拍戲要視乎機會，做戲比較複雜，我一定是她的演技導師。因為背台詞有些好長，又可能有大人常講的廣東話俚語，小朋友未必完全明白，要為她講解，所以等準備好先。」

謝安琪稱女兒興趣多多，包括音樂、舞蹈、藝術，樣樣都想試，似足父親，除讓她學唱歌和跳舞，最近還學打鼓，張繼聰親自教女兒作歌，「不想小朋友只顧玩手機，因此安排興趣班，但絕不會強迫，好似女兒最近放棄學彈琴，我們都冇所謂。」

Sinnie首次為動畫配音，非常緊張又驚慌，感謝配音導演耐心指導和鼓勵，教她如何護聲。她承認因不熟習，為某些情節配音時，連續NG數次，「因為要對嘴形，要配得似模似樣，有一幕戲要表現出角色的霸氣，聲線需與平日不同，結果NG幾次才慢慢掌握到」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕吳倩怡（Sinnie） 魔海奇緣2 張靖（Kakaball） 張繼聰

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