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娛樂

方逸華表弟黃家禧出書 李修賢捧場爆邵氏加薪秘聞

【明報專訊】已故「六嬸」方逸華的表弟兼邵氏製片人黃家禧，昨日於尖沙嘴舉行「黃家禧在邵氏製片那些年」新書發布會，李修賢、姜大衛、錢小豪、呂慧儀、邵音音和曹眾等捧場。72歲的李修賢回想昔日在邵氏打拼，每天見到黃家禧為方逸華處理很多「奇難雜症」，包括員工要求加人工、道具人手不足等問題，他笑言：「黃家禧真的好人到不得了，在邵氏幾十年任勞任怨，總之我們覺得不合理，他就走出來，我想打他又落不到手，他太瘦了，加上他很用心解決問題，有些演員走紅後話病不開工，他就安撫，叫公司加人工。」

李修賢稱1971年從訓練班出身，當年和傅聲只得500元人工，酬勞不足以供養媽媽，打算轉工，方逸華加人工至750元挽留。問到有沒有惹人眼紅？李修賢說：「冇，呢個秘密來的，我沒有周圍同人講多了250元，大家不知彼此幾錢人工，我不算高人工，最高人工是做主角的姜大衛和狄龍。」他自言已沒戲癮，現在很享受生活，跟太太周圍旅行玩樂，食店生意亦不做，「新冠疫情後，乜都難做，自己不算熟做生意，不搞了」。李修賢透露平時以行山和運動保健，「在西貢曾遇過周潤發兩次」。

黃家禧契女呂慧儀透露選港姐前透過前夫黃文迪認識契爺，因大家很投緣而上契，契爺經常親自下廚招待她，又分享人生觀和鼓勵說話。

講到黃家禧最叻幫藝人爭取加薪，呂慧儀說：「是嗎？我現在才知道，因為契爺主理邵氏，我在無綫工作，珍姐（曾勵珍）都好好，身邊有很多資深前輩照顧，覺得自己好幸福，契爺默默支持，給我有家的感覺。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕呂慧儀 李修賢 黃家禧

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