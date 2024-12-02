「仔仔」見面會取消損失6位數 王賢誌澄清非受政治因素影響

撞期多個活動 決定延期

12月19、20日原定舉辦《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》，日前主辦單位突然宣布因多重因素取消，王賢誌為免引外界猜測，昨日主動澄清，「取消非受政治因素影響，因為當日撞正幾個活動，其中包括ViuTV主辦的大型演唱會，在收取粉絲意見後決定延期。我都想『仔仔』有更多時間做足準備先見人，今次活動要集齊兩輯人馬，單是安排時間綵排已有困難，不會倉卒夾硬做。見面會打算延至明年再度期舉行，已購門票的觀眾可獲全數退款」。

Vinci承認取消見面會有少許失望，估計損失約6位數字，透露節目播完，部分「仔仔」已接到新工作，將拍綜藝節目，詳情稍後公布，又強調他們的爭拗已過去，現在沒有不和，合作沒有問題。

雷深如約對象「打羽毛球」

同場雷深如（J.Arie）經常提醒身邊有性經驗的女性朋友，每年做女性身體檢查，幾年前她開始接受預防HPV注射，不認同將性常掛口邊是不當，即使面對男士也會照討論不避忌，「純粹學術討論，不是要去挑逗別人或性暗示，如果被人誤會，我會直接拒絕對方說：『不要誤會，我的『打羽毛球』對象不是你。』」

J.Arie承認有穩定心儀對象，雙方了解中，笑稱「打羽毛球」有助互相了解。明年2月中，她首次在麥花臣場館開騷，稱是告別演唱會，「為了有最好演出，不懂跳舞的我最近開始排舞練歌，打算開騷當日推出全新專輯」。

記者：林蘊兒