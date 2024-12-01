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娛樂

【開箱】《太陽星辰》 改編韓劇《隧道》 「港劇」現簡體字

【明報專訊】集合陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇、凌文龍等衆多港星主演的《太陽星辰》，11月20日在影視串流平台Netflix上架，聲稱與出品方騰訊視頻同步播出，其實在myTV SUPER亦有上架，明天將播出第18集結局，且看這部改編韓劇《隧道》的「港劇」，已拖拉的結尾幾集，將如何收場。

追兇到2018年 與女兒共事

《太陽星辰》講述1990年代香港重案組警察楊光耀（陳偉霆飾），處事拼搏，不時忽略妻女，追查連環兇殺案疑犯麥志鴻（凌文龍飾）期間，意外穿越到2018年，重遇當年下屬如今已成為重案組總督察的劉偉滔（陸駿光飾），以及昔日上司現在的行動處高級助理處長葉誠（謝君豪飾），並以陳家傑之名返回警隊，與陳凱晴（劉雅瑟飾）、張天明（朱鑑然飾）攜手追查塵封多年的連環殺人案。楊光耀發現太太多年前車禍身亡，女兒星遙因目睹事發經過而失去記憶，由法醫陳子俊（馮德倫飾）及其犯罪心理學家妻子周曼儀（周勵淇飾）所收養，後來更發現陳凱晴就是星遙。

此劇在香港地區Netflix收視不俗，截至昨晚依然佔季軍位置，僅次於日本動畫《Dan Da Dan》及韓劇《現在撥打的電話》；引起關注的原因，相信與演出陣容有關，其中陳偉霆久未拍香港製作，加上馮德倫、謝君豪、周勵淇，還有吳岱融、袁富華、車婉婉、麥長青、張文傑、沈震軒和湯怡等客串，確是少見的港劇陣容。《太陽星辰》導演黃國強TVB出身，參與過《酒是故鄉醇》、《巾幗梟雄之義海豪情》，近作包括《東方華爾街》及《廉政狙擊》等，編劇唐耀良則曾為甄子丹與謝霆鋒主演的《怒火》撰寫劇本。但看頭兩集已有不少觀衆指出《太陽星辰》很像韓劇《解碼追兇》，後者講述2015年專長心理分析的犯罪側寫師，拾到舊型對講機，與2000年作風獨特的重案組刑警聯繫上，並肩調查忽略多年的懸案。《解》劇2016年在有線頻道tvN播出，收視由開播的2.1%，升至第16集結局12.5%，並贏得百想藝術大獎多個獎項。其實韓劇從不缺穿越與查案題材，比起《解》劇，《太》劇明顯改編自《隧道》，泰國亦曾翻拍成同名劇集《Tunnel》；《隧道》由《喪屍偵探》崔振赫、《大腦博士》李俞英與《他就是那男人》尹賢旻主演，同樣講述崔振赫為了追截兇手意外穿越到現代，並跟女兒成為同事；兩劇同樣有精神問題的疑犯，亦有法醫角色。

擴大案件規模 顧此失彼

《隧道》以韓國三大懸案之一的華城連環殺人案為基礎，《太陽星辰》野心大很多，把案件擴展到富豪企圖隻手遮天，樓宇收購演變成縱火慘劇，真兇為復仇而不惜濫殺；精神病患的疑兇在《隧道》是模仿犯，《太》劇的麥志鴻卻身世可憐。《太》劇把案件擴大，不但比《隧道》16集多出兩集，也犯了很多港劇的通病，為扭橋而扭橋，忽略角色經營；因此戲分最多的陳偉霆從頭到尾都是瞪眉突眼的衝動警察，凌文龍也只能發揮典型思覺失調殺手的演法。雖然馮德倫和周勵淇刻意扮老，但劉雅瑟看來也不算太年輕，比後者僅大10年的周勵淇要演養母，會否太牽強？加上劉要配音廣東話，就跟第9集背景歌曲響起《情人》，畫面歌詞卻是簡體字，還要描寫楊光耀昔日愛與太太到天台看飛機飛過，卻忘記修圖修走畫面的高樓大廈，同樣的令人出戲。

《隧道》把殺人兇手設定成兩人，但動機迥異，也影響犯案手法，成為警察最終突破盲點的破案關鍵；《隧道》肯花篇幅描寫兇手的成長與心理背景，使角色更立體；最感動是主角破案後，逐一拜訪受害者家屬，交代一切，讓他們知道，人死不能復生，但至少不再是懸案，這種較人性的處理，《太陽星辰》卻沒看到多少。

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