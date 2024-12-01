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娛樂

邀試鏡以為騙局 視邵逸夫恩人 78歲倉田保昭：香港如第二故鄉

【明報專訊】78歲的日本演員倉田保昭入行58年，當中近半時間拍攝港產片，1970年代來港發展，由1972年《惡客》演到今年ViuTV的《打天下2》，名副其實香港外籍演員。倉田保昭早前參與第37屆東京國際電影節，並接受本報專訪，稱視邵逸夫為恩人、香港如第二故鄉，而且因為演出動作片，讓他如今仍然生龍活虎。

記者：蘇珮欣

倉田保昭自小喜愛武術，年幼時跟父親學習空手道，小學正式到道場學習，其後接觸柔道及合氣道，擁有空手道七段、柔道三段及合氣道二段資格。他稱當年學習空手道，純粹鍾意武術，不是想拍電影或做動作演員，「若當年沒學武，就無可能入行拍戲了」。

到港拍戲 邵逸夫「面試」

倉田保昭考入日本大學藝術部戲劇專業，經朋友介紹，成為日本東映演技研修所第一期生，1966年出道，首次參演日劇《丸出日太夫》。倉田保昭稱入行後，很少人找他拍戲，「1969年，身為演員，在日本沒人找我拍戲，突然聽到有香港電影來日本找演員試鏡。我最初以為騙人，心想被賣豬仔去香港點算？但去了東京帝國酒店見到邵逸夫先生，我跟他打了招呼，但沒要求我試戲，幾日後就收到通知，叫我到香港拍戲。於是我借了3萬日圓（約1500港元）去香港兩星期」。

遺憾沒簽邵氏演員合約

倉田保昭在港演出的首部電影《惡客》，由姜大衛及狄龍主演，倉田保昭扮演黑幫旗下第一打手，來港追殺狄龍，戲分不少。倉田保昭稱拍完《惡客》後，邵氏提出跟他簽1年演員合約，「我當時心想簽1年合約這麼長？又是詐騙嗎？因為我當年有女朋友在日本，所以拒絕了」。倉田保昭視當年給他演戲機會的邵逸夫是恩人，「我當他是恩人，當年如果沒有邵氏給我工作，現在可能沒再做演員。其實跟邵逸夫先生見面機會不多，只見過兩三次，當年他給我1年演員合約，我沒有簽，是一個遺憾」。

讚當年香港武師齊心

雖然倉田保昭沒簽約，卻結識了許多香港演員，經他們介紹，仍有不少工作機會，經常往返港日兩地。他稱沒有香港，就沒有現在的他，「香港對我來說，是不可以沒有的地方，是我第二個故鄉，多謝香港！」在香港演戲多年，他稱最喜歡4部作品，除了《惡客》，還有洪金寶請他來港拍的《夏日福星》、《中華丈夫》，以及拿下第24屆香港電影評論學會最佳男主角的《蕩寇風雲》。

倉田保昭視香港為第二故鄉，與港產動作片也骨肉相連。他指1970年代日本好少動作片，「當年香港好勁，無電腦特技，武師是用生命去搏，而且他們好齊心，才可以讓香港動作片站在世界頂峰，韓國的動作片也以香港為基礎」。倉田保昭稱當年來港，看到香港武師賣命演出，覺得他們有點傻，「當年我不明白他們為何如此瘋狂，NG了30幾次還繼續拍，後來明白到，他們為了電影就是可以做得這樣徹底，所有鏡頭親身上陣；好像成龍，他NG了60次都繼續拍，導演走了，自己還在拍，我覺得好厲害。我喜歡動作片，我78歲仍然在拍動作片，還生龍活虎呢！」

談到港產動作片轉變，倉田保昭稱如今科技發達，動作片拍法改變了許多，愈來愈接近荷李活動作片的拍法，他強調這不是壞事，只是對他來說，失去了香港特色，「以前香港動作片，美國想學也想不來，以前的拍攝方式一定要好好保存，否則只會失去了香港的味道」。倉田保昭對於未來演藝之路，沒有任何想法，「我只希望身體健康、開開心心。我年紀大了，演出過許多動作片，想拍的都拍了」。

相關字詞﹕打天下2 惡客 倉田保昭 邵逸夫

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