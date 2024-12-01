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娛樂

【娛樂場】「忘不了……影后林黛」 重溫一代巨星風采

【明報專訊】一代傳奇巨星林黛（本名程月如）曾紅極一時，1953年憑《翠翠》一鳴驚人，雖然她從影生涯約12年，但留下多部令人難忘的經典作品，更憑精湛演技四度奪得亞洲影展最佳女主角，成就驕人。今年是林黛誕辰90周年，香港電影資料館「影畫早晨」節目將以「忘不了……影后林黛」為題，分為「多情女兒心」、「都市俏佳人」、「歷劫紅顏」及「錦繡人生」4個部分，選映14部林黛主演的經典作品及4部林黛紀錄片，讓觀眾從不同類型的作品回味她的演技，紀念她在影壇上的成就。

《金蓮花》一人分演兩角

「影畫早晨—忘不了……影后林黛」於12月20日至明年3月7日舉行。「多情女兒心」是林黛的愛情文藝作品，早年的《漁歌》（1956）和《金鳳》（1956）中，可見她嬌俏多情的村姑形象。在《金蓮花》（1957）中分飾倔強的說書姑娘與溫婉的大家閨秀。《笑聲淚痕》（1958）則展現青春時尚一面。後期的《不了情》（1961）更將曲折多情的女兒心事演繹得淋漓盡致。

《情場如戰場》展現喜劇天分

「都市俏佳人」有《情場如戰場》（1957）、《樑上佳人》（1959）及《溫柔鄉》（1960），讓觀眾欣賞林黛的喜劇天分。她在這些影片中演繹青春活潑、頭腦機靈的都市女郎，對愛情採取積極主動態度，散發現代氣息，形象別樹一格，與「多情女兒心」一節中的《笑聲淚痕》裏氣質清麗卻又貪玩的少女遙相呼應。

《猿女孟麗絲》變身女俠

「歷劫紅顏」中有林黛讓人難忘的古典美人形象，在這些歷經磨難的遭遇中，《貂蟬》（1958）與《王昭君》（1964）是中國古代四大美人的故事。《江山美人》（1959）更是家喻戶曉的黃梅調經典。此外，香港電影資料館透過數碼化計劃，將林黛罕見的武俠片《猿女孟麗絲》（1961）的拷貝掃描以供放映，讓觀眾有機會欣賞林黛難得一見的女俠英姿。

《千嬌百媚》載歌載舞

「錦繡人生」選映《千嬌百媚》（1961）與《花團錦簇》（1962）兩部絢麗華美、載歌載舞的影片。林黛不但表現舞蹈才藝，亦再度發揮喜劇天分，表現鮮明突出，顯示她在不同類型的電影中，演出同樣揮灑自如。今次同場加映的4部林黛紀錄片，記下婚禮和旅遊中林黛的笑靨如花，以及場面極盡哀榮的喪禮。

「忘不了……影后林黛」

香港電影資料館

2024年12月20日至2025年3月7日

相關字詞﹕忘不了……影后林黛 林黛

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