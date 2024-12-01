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娛樂

投入奸角六親不認難抽離 林夏薇火燒「卓慧雲」道別角色

林夏薇堅持初心拒為獎項演戲 接受批評 毋須替自己平反

【明報專訊】林夏薇在無綫台慶劇《黑色月光》首度挑戰奸角，為演活陰險惡毒角色卓慧雲，打破一向的乖乖女形象，且瞓身性感演出；3年前首奪視后曾惹來不少批評聲音，今次憑此角有望再次角逐視后，她表示有很多對手，但憑演技贏得觀眾認同，比起贏得獎項更重要。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

林夏薇認為卓慧雲這角色十分有挑戰，相對《逆天奇案2》飾演Wing（馬穎思），兩個角色性格兩極， 能讓觀眾看到不一樣的她，「收到劇本已經好興奮，知道卓慧雲這角色會有很大發揮，因為要進入黑暗的內心狀態，拍攝前做了很多功課，特別為角色寫了每個時期的人物小傳，令自己對角色有更加立體定義」。由準備到拍竣，她稱有段長時間情緒非常低落，很難跳出角色，「拍完甚至要在紙上寫下卓慧雲的名字，將紙燒掉，以這個儀式向角色道別，因為真的太入戲了！但這個狀態對於演員來講是一種享受，可以體會不同人生」。

處黑暗極度陰沉狀態

林夏薇表示私下很開朗及正能量，是很鍾意笑的人，但因為這套劇，變得長期生人勿近，更有六親不認的感覺，回到家中大家都好驚，要家人受罪，幸老公很忙，盡量不讓他見到這個狀態，「拍攝時橫跨農曆新年，不但拒絕拜年，更謝絕親友到訪，甚至有幾日要離開香港，拍第一場戲開始，一直處於發癲、低能量、黑暗及極度陰沉的狀態，所以沒有辦法，不想將這個情緒帶給別人」。今次角色確是演技大挑戰，她認為算是演藝生涯一個代表作，「當初對演反派也有點擔心，但沒有想過不接拍，因為我鍾意嘗試不同角色，亦珍惜每次演出機會，曾擔心飾演反派，觀衆會覺得我好衰，但今次呈現出來，反而有很多觀眾希望我黑化，還支持黑化的我，想我贏，叫我不要洗白，鍾意我繼續發癲，很開心得到觀眾的認同，這才是最重要」。

林夏薇跟馬志威、王浩信首次合作，當中有很多對手戲，包括獻出自己最大尺度的牀上戲，幸兩名對手都好好，拍攝時互相信任，她說：「今次的牀戲對我而言是最大尺度，較《七公主》露背更甚，因為平時演的都是蜻蜓點水式的吻戲；大家可能覺得拍出來很浪漫，其實拍攝時一點也不浪漫。」她指拍攝現場有多達20多名工作人員望住，且角色情緒複雜，絕不是享受的狀態，她笑說：「多謝鍾澍佳監製，他很細心，更親自跟馬志威、王浩信試戲示範給我看，其實兩個對手要跟監製試戲，壓力比我更大。」

生B順其自然不強求

37歲林夏薇9年前決定結婚，曾惹質疑如劇中角色般被家族安排。她說：「令我摸不着頭腦，只覺得啱就結，從來做的事都是自己決定，當然父母會知，本身都是個傳統的人，也不會私奔的。」劇中因渴望懷孕而無所不用其極，她笑說：「現實中我又覺得不需要，卓慧雲好慘，林夏薇沒有她那麼慘。（生BB是否很重要？）我覺得要睇個人需求，好多人覺得有BB會完整一點，自己都鍾意，但大家也看到我很忙，現在生意和家中幾隻小狗都是我的BB，所以要睇時間，沒有特別去強求，都是順其自然。」

林夏薇跟另一視后楊茜堯多次合作，對上一次數到9年前的《收規華》飾演姊妹，今次首次演繹對立角色，她說：「楊茜堯是一個好好演員，一直希望跟她再合作，今次再有新火花，但我絕對不會因為某一個人而更用力演出，對每個角色都很用心對待。」她又稱絕不會為攞獎去演什麼角色，「對於演員來講，拍攝不同劇集的過程才最重要，如能參與頒獎禮這個盛典，當然是很開心的事，但沒有特別去想，之前攞到視后，只是鞭策自己做得更好，其實公司人才濟濟，對手除了同劇楊茜堯，還有胡定欣，大家做更多好作品才最重要」。

開心獲網民鼓勵支持

當年奪視后出現批評聲音，林夏薇認為不需要刻意平反，她說：「絕對會有人鍾意和有人不鍾意你，好多謝他們，鍾意或不鍾意的都是我的天使，給予我很多意見，我都會接受，今次角色有很多網民留言，得到很多認同，看到這些鼓勵及支持留言，都已經好開心。」她自覺幸運，可以繼續追逐自己的夢想，「因為我真的很鍾意演戲，當年一個人去北京投考中央戲劇學院，一路走來，都好想堅持初心，希望可以繼續堅持落去，做自己鍾意做的事，今次能嘗試演奸角，希望將來有機會於諜戰戲演臥底，相信過程一定有很多發揮空間」。

化妝：江中平化妝室 Faye Chow

髮型：Hair Culture Seiko

首飾：Flourishan

場地：Studio meta

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