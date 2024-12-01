薛家燕伙3歲孫仔拍廣告 鍾柔美不知炎明熹出新歌

家燕姐表示明年將迎來75歲生日。問到會否大事慶祝？她稱很多影迷想她搞生日會，但一切待女兒石祐珊在加拿大返港才商量，因筵開百席，要物色場地及安排人手。

有建議在紅館舉行演唱會，跟歌迷同樂？家燕姐表示可以考慮，但未來很忙，會跟3歲孫仔拍護脊書包廣告，「孫仔將第一次奉獻給嫲嫲，我會識做封大利市，但好搞笑，他竟然問個書包是否送給他。之後又要拍賀年特輯和赴多倫多舉行演唱會」。她今年工作不斷，感恩獲大家欣賞和愛護，笑稱在社會仍有點用處。

Yumi開心與家燕姐同台演出，又跟一班小朋友跳十字步，見到他們就想起自己曾在「家燕媽媽藝術中心」上學，由6歲開始跳十字步。仍在求學的Yumi表示考試在即，要努力溫書，但不需全面停工來應付考試，因懂得分配時間。提到伍仲衡日前透露炎明熹（Gigi）將推出他創作的第二首新歌。Yumi表示沒留意，出新歌好感恩。問她有否向Gigi求證？她稱自萬聖節後已沒聯絡，都想趁聖誕節再開派對相聚，同時慶祝自己18歲生日，「我12月21日生日正值冬至，家人和粉絲話要為我搞個成人禮。期待夠18歲報考車牌，因我夢想成為車手」。

記者：柯美