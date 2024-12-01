張敬軒苦練韓文歌 伙成始璄合唱似考試

成始璄自爆曾留港讀國際學校

成始璄一開始用英語跟觀眾打招呼，並說「I love you Hong Kong！」他透露父親曾來港工作，自己隨父親留港入讀國際學校，最初言語不通，之後便經常看香港電影和聽本地歌，所以今次到港有種熟悉親切感，「我覺得來港就似回家一樣溫暖，很喜歡這裏的人、食物及氛圍，好愛這城市，香港就是我的朋友。我想向主辦單位提議，如果有逾千粉絲支持，希望明年來港開演唱會」。之後他與軒仔合唱韓文歌《哪怕只是暫時》，軒仔稱榮幸能同台合唱，又高呼唱韓文歌「好驚」，怕發音不準，感激成始璄前一晚將歌詞逐句錄低給他聽。軒仔不負期望，唱得似模似樣，贏得成始璄和觀眾掌聲。兩人壓軸合唱《只是太愛你》，首次唱普通話歌的成始璄咬字純正，令歌迷驚喜。

完騷後軒仔承認有苦練韓文歌，請韓文老師指導，但每人口音不同，加上要唱出來，難度更高，再次感激成始璄幫助。問他會否挑戰其他語言歌曲？軒仔稱2018年的演唱會已唱過泰文和韓文歌，又自爆識唱菲律賓歌及印尼歌。記者封他「國際軒」，他笑言未能衝出去，只限亞洲區。

軒仔稱已追回昔日磅數

提到甄詠蓓指軒仔出錢出力助有志年輕人上戲劇堂，又在兩年前為一場工業意外傷者提供營養餐，非常有善心。軒仔解釋因自己也捱過苦，故盡力幫助年輕一輩，回饋社會。他日前受訪自爆體重暴跌8公斤，報道出街嚇親媽咪。軒仔急忙解釋道：「其實是重提最瘦時期是今年5至6月期間，當時要減肥，加上愛貓病重入院，最無奈媽咪不捨得，不允愛貓安樂死，我又擔心導致欠缺休息，才一下子瘦好多。現已追回昔日磅數，保持約66公斤，最近還有食消夜，結果重了少少，大家不用擔心。」

記者：林蘊兒