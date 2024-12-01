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娛樂

續約TVB沒進展 談缺席台慶 李佳芯：無收到通知

【明報專訊】李佳芯（Ali）與車婉婉昨日出席慈善活動，透過跑步做運動宣揚健康生活。Ali在台上公開分享跑步原因，始於12年前正值人生最低潮，靠跑步讓她放鬆心情，成為習慣延續至今。Ali重提最低潮經過，那年離開舊公司，未正式加入TVB前要「過冷河」，加入後當新人，起初工作量不多，引起好多憂慮，於是靠跑步放空自己不想太多。談到目前與TVB就續約問題拉鋸多時，至今仍未有新進展，Ali否認續約要求高，「合約是雙方的，條件亦未傾好，大家都需要考慮，不同階段有不同要求，現在想做自己喜歡的事」。

稱人生大計正進行中

近年工作量和曝光率驟減，是否又再經歴事業低潮？她說：「都不算，不知外界為什麼用工作量來衡量事業高低，現階段我正調整節奏，揀選適合工作，好享受現時工作步伐。有人生大計正進行中，稍後會公布。」她認為擔任幕前很被動，所以趁有空為自己未來鋪路，修讀有關語言及控制情緒的藝術治療短期課程。

TVB台慶夜，Ali缺席惹離巢猜疑。她解釋因自己不在港，亦沒有負責表演項目，無收到公司通知，笑言不止她一人缺席。提到有宣布懷孕的黃翠如及傳佗B的湯洛雯缺席。Ali笑說：「可能我都有喜呢！有好消息會同大家公布。（早前爆身邊有追求者，有否發展機會？）每段關係都由做朋友開始，感情事順其自然。」昨日TVB派員採訪同場的車婉婉，未有訪問Ali。

車婉婉紐約登台兼探親

車婉婉聲音略帶沙啞，稱日前錄影《中年好聲音3》，疑被兩名帶病參賽者傳染，引致喉嚨痛身體不適，為免影響活動上唱歌，要求醫生處方「精神藥」， 讓她抖擻精神撐住演出，也慶幸沒影響《中年3》錄影。車婉婉希望盡快痊癒，因12月中起程往紐約登台，「丈夫要留港接待外地來港的父母，我獨自帶兒子同行，一齊過聖誕節。我讀完書後，30幾年沒返美國探家人，所以此行順道探望哥哥，會帶兒子四處遊覽」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕車婉婉 李佳芯（Ali）

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