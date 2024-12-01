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娛樂

《破．地獄》票房直逼《九龍城寨》 古天樂：要燒炮仗 點會驚超越

古天樂自爆曾邀拍戲 甘比派檸檬︰ 他找我演肥師奶
麥明詩預告飛峇里影大肚靚相 對育兒有信心 拒當全職媽媽

【明報專訊】古天樂（古仔）前晚出席Tatler Ball 2024「乘風破浪：致敬非凡香港」，獲大會頒發「鑽石成就大獎」，以表揚對香港電影的貢獻，特別安排劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）頒獎給古仔。古仔自爆曾邀甘比拍戲，但對方誤會是開玩笑；甘比搞笑反擊道：「佢搵我演肥師奶，我拒絕了！」甘比在頒獎台表示與古仔認識20多年，當時自己是小記者，對方剛由電視台轉戰電影，互相看着對方成長，這些年看到他對業界與社會的貢獻令人感動。

記者：柯美

攝影：劉永銳

古仔領獎時稱，在香港做電影非常困難，「鑽石成就大獎」並非他個人奪得，是代表電影幕前幕後所有人，因大家團結、努力及支持，今年香港電影票房及海外影展均獲得好成績。他稱需要大家告知全世界，香港電影的魅力是多犀利！

甘比推戲：古仔搵我演肥師奶

古仔受訪時表示剛拍竣賀歲片《臨時決鬥》，雖然拍攝時經歷3個颱風，但很順利，「打風都照開工，慶幸室內拍攝沒受影響，不過都有出現漏水情况」。古仔片中飾演退休拳王，跟張文傑有對打戲，稱對方首日拍攝即受傷，肌肉撕裂連行路也有問題，但仍堅持拍攝，帶傷拍了3日。對這部賀歲片可有信心？古仔表示當然有信心，最重要是觀眾睇得開心，電影也安排在內地上映。有否找甘比客串？古仔說：「賀歲片已拍竣，不過曾找她拍戲，但她以為我講笑。（演什麼角色？）可以演女強人。」甘比自嘲不入流，「佢搵我演肥師奶，我拒絕了」。問甘比身旁的大女劉秀樺喜歡演戲與否？她稱未演過戲，之後再想，目前求學中。

談到近期屢創佳績的《破．地獄》，古仔表示有留意，稍後會去睇。對於該片票房衝破億元，壓倒他主演的《明日戰記》，成為香港最賣座華語電影第3位？古仔說：「當然開心，要燒炮仗。（會否擔心連《九龍城寨之圍城》也超越？）有什麼問題，做電影希望有好票房，點會驚超越，希望大家都超越。（《臨時決鬥》能否超越《破．地獄》？）盡力啦。」古仔與劉鑾雄慈善基金合作5部電影，目前已完成4部，問甘比會否加碼再合作？她表示要視乎情况。

大肚麥明詩著露肚裝4吋鞋

前晚出席嘉賓還有麥明詩、沈月、謝玲玲和女兒等。懐孕6個月的麥明詩穿黑色貼身露肩露肚裝，著4吋高跟鞋現身，她表示現時著衫要遷就身形，深色衫會顯得瘦一點，身形沒那麼突。她現在有做運動，開心身形保持到，所以不介意露肚，「一生人不是很多機會有孕肚，不介意show出來」。她暫時未影大肚寫真，透露日內跟老公盛勁為及家人去峇里旅行，到時可能找攝影師為她拍照留倩影，「會著三點式，因一件頭泳衣已不合身。（跟老公影泳衣照？）他太怕醜，最近為了照顧我沒時間操肌，擔心他的身形不見得人」。

麥明詩又否認在家是「女王」，跟老公凡事有商有量，不過很多事都交由老公處理，包括安排陪月、跟雙方媽媽講解之後如何配合等，大讚老公是「溝通高手」。

育嬰有信心 不做全職媽媽

麥明詩稱老公沒一起上育嬰班，因她有信心，「信心不知從何而來，有工人姐姐幫手，奶奶又湊過3個孫，照顧小朋友方面不用擔心，現在最重要多休息和想將來如何教育小朋友，BB一出世，大家的方向就要一致」。她表示不會做全職媽媽，會家庭和工作中找平衡，「我不能沒有工作，工作會令心理健康一點，我媽媽生完我和哥哥後，放了10星期產假便復工，可以給自己少許空間，小朋友又有自己世界，學懂獨立」。

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相關字詞﹕麥明詩 陳凱韻（甘比） 古天樂（古仔）

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