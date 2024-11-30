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娛樂

【開箱】《寄了一整個春天》 賣二手內褲的口吃女孩求愛記

【明報專訊】杜琪峯早前接受BBC News訪問，提到香港新導演愛拍人文題材，關心社會議題，可惜水準未夠好，感覺似《獅子山下》。畢業於浸會大學的葉鈺瀛自編自導、陳果監製《寄了一整個春天》是「首部劇情電影計劃」第6屆大專組得獎作品，亦是今屆亞洲電影節開幕電影之一，故事圍繞兩個中學女生網售二手內褲後，友情和愛情的變質過程，未知杜Sir看罷，可會改變看法。

反映疫後新常態

《寄了一整個春天》由女團Collar成員邱彥筒（Marf）伙拍陳書昕、張毓軒、栢天男和胡蓓蔚演出，亦是港劇《選戰》和電影《點五步》編劇葉鈺瀛首部執導長片。故事講述高中女生許澄（邱彥筒飾）對愛情充滿憧憬，卻因天生口吃而感自卑，她跟同班同學Rachel（陳書昕飾）經營網上二手內褲生意，不單從中獲利，更渴求得到關注，以為賺取愛情，最終賠掉友情。

新片獲得香港電影發展基金資助，以「中學生賣二手內褲」為題材，故事充滿獵奇色彩，其實背後隱喻，可能比表象更突出。電影以疫後本港為背景，由校園廣播「政府宣布解除強制口罩令」揭開序幕，學生爭相脫下口罩，以為從此鬆一口氣？然後鏡頭一轉，速遞公司老闆以鄉音廣東話帶領員工一起喊口號，速遞員林子康（張毓軒飾）一臉不屑；最後許澄把「失戀」歸咎於口吃，林子康開解她說「其實我們每個人都口吃，想說的話不能說」作結束。觀眾不妨細味劇情，可能對疫後新常態有另一番感受。

電影最具爭議的地方，相信就是結局那個充滿魔幻色彩的鏡頭，話說許澄誤以為Rachel「撬牆腳」，搶走她一直暗戀的「熟客」兼大學講師Gabriel（栢天男飾），於是一拍兩散，網上踢爆男方身分，影響他的家庭與事業，Gabriel不滿決定還擊，在校園貼大字報，公開Rachel背影照片，訓導主任（胡蓓蔚飾）誓要揪出不良學生，許澄在秘密即將揭穿之際，突然把載滿其他同學違禁品（例如漫畫、香煙、化妝品等）的書包拋向半空，爆出大量內褲，然後隨風飄舞，無論是校內的Rachel抑或街上的林子康抬頭目睹這場「奇景」，紛紛露出滿意笑容。

由於新片走寫實路線，最後一幕忽然變調，把觀眾殺個措手不及，有人批評爛尾，亦有人讚創新，究竟導演葉鈺瀛此舉有何含意？她雖未有明示，觀眾值得細思，當那個有口難言的年輕人被壓迫到「爆發」一刻，身為旁觀者的我們是否仍能笑得開懷？

Marf陳書昕表現佳

繼港劇《那年盛夏我們綻放如花》後，Marf、陳書昕及張毓軒再度合演《寄了一整個春天》，幕前演出經驗較少的Marf，新片佔戲最重，就算22歲扮演中學生，穿著校服亦毫無違和感覺，她把口吃女孩的自卑、對初戀的憧憬、以及遭好友背叛的憤怒等不同情緒，表現恰到好處。作為入行首部電影，可謂及格有餘。

相比之下，曾演劇集《十七年命運週期》、電影《假冒女團》及《填詞L》的陳書昕表現同樣出色，相比許澄的內斂，她飾演活潑外向的Rachel更易討人歡心，她演來毫不過火，令人看得舒服。跟陳書昕同期出道的張毓軒，演出經驗是三人之冠，新片扮演暖男速遞員，角色相當討好，儘管戲分較少，仍能搶去兩位女主角不少風頭。

上映日期：11月21日

相關字詞﹕葉鈺瀛 胡蓓蔚 栢天男 張毓軒 陳書昕 邱彥筒（Marf） 寄了一整個春天 開箱

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