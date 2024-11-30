狄維莊遜本月兩片稱冠 《魔海奇緣2》票房預測上調

【明報專訊】《狂野時速》狄維莊遜（Dwayne Johnson）與《無敵破壞王2：打爆互聯網》奧莉伊卡華路（Auli'i Cravalho）再度為迪士尼動畫《魔海奇緣2》（Moana 2）配音，本周三在美國上映，票房大收5750萬美元（約4.48億港元），輕易取代《魔法壞女巫》與《帝國驕雄II》成為開畫冠軍，有關數目已把周二優先場的1380萬美元（約1.07億港元）計算在內。由於成績理想，美媒隨即把《魔》片的感恩節5日長假期票房預測，由原本1.25億至1.35億美元（約9.75億至10.53億港元）大幅上調至1.75億美元（約13.65億港元）或以上，如果估算正確，勢必超越《魔雪奇緣2》（1.25億美元）成為美國感恩節假期最高開畫紀錄。