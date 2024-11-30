明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《得寵先生》 獨居長者與流浪狗療癒之旅

【明報專訊】鄭丹瑞、盧慧敏、馮允謙、廖子妤、黃正宜、黃梓樂、顏子菲、區嘉雯及袁富華合演電影《得寵先生》正上映，監製是管東銚、吳凱恩，導演李志偉、何英毅。鄭丹瑞飾演男主角，年輕時受老婆背叛、被狗攻擊，退休後生活失序，跟女兒關係疏離，萌生輕生念頭，在遇見唐狗「燒腩」前一直討厭動物，後來動物義工及「燒腩」改變了他。

盧慧敏飾義工拯救流浪狗

盧慧敏飾演動物義工，為流浪狗付出青春與金錢也在所不辭；她童年時因被家人冷落，長大後把情感投放流浪狗身上，希望拯救每隻流浪狗。馮允謙飾演盧慧敏男友，父親一直期望承繼家業，他多年來為盧慧敏默默付出，在父親與女友之間陷入兩難。廖子妤特別演出，飾演鄭丹瑞女兒，幼年跟母親遠赴加拿大，從小缺乏父愛，認為父親沒有盡責任，因而留下心結。黃正宜飾演動物醫生，討厭人遺棄動物，一直協助盧慧敏照顧浪浪。

《得寵先生》講述鄭丹瑞飾演60歲臭脾氣長者任春佳（佳叔），一直過着獨居生活，他被迫退休後回望自己一生，婚姻失敗、父女關係疏離，生無可戀的他決定上山尋死，幸好垂死一刻被流浪狗「燒腩」發現，引領動物義工鄧悅娜（盧慧敏飾）救他脫險。

燒腩的靈性與令人窩心的舉動，令原本討厭狗狗的佳叔對流浪動物改觀，也與悅娜成為好友，並加入悅娜所辦的動物中心「汪之家」當義工，幫助被遺棄動物。悅娜亦助佳叔解開與女兒任素儀（廖子妤飾）積壓了20多年的心結。正當佳叔以為人生將重回正軌的時候，他所住的村莊突然發生數十隻流浪狗被毒殺事件。

導演：展示人與動物感情

導演李志偉、何英毅表示此片探索人與動物間那種獨特情感，「故事中佳叔因為流浪狗燒腩而改變人生。我們看到他的改變，並與鄧悅娜在拯救流浪動物路上彼此支持。此片不單展示人與人的親情和友誼，還有人與動物之間跨界別的感情。我們希望能帶給觀眾深刻印象，為他們的生命增添一分力量繼續走下去」。

談到拍攝過程的困難，監製管東銚與吳凱恩說：「我們遇到很多挑戰，但也遇到很有愛的團隊，上下一心，每個演員和工作人員都對這部作品充滿熱誠和熱愛，特別感謝很多愛護動物的人幫忙拍攝，他們的熱心協助對電影有莫大貢獻。團隊在拍攝過程中亦顯示了『一條心』，合力完成這部作品。」

鄭丹瑞廖子妤演活父女情

鄭丹瑞的角色性格火爆、經常鬧人，笑言將自己真實一面挖出來，好赤裸，好開心可以嘗試這樣演出，還遇到新導演及好劇本。他說過去數十年獲很多人幫助，有好多貴人，覺得現在是時候去幫人，「有需要我，尤其是電影，我就去幫。最重要一件事，我對狗有敏感，竟然同狗狗拍了一部電影，建立好好的關係，這是好大挑戰，好好玩」。廖子妤表示跟鄭丹瑞合作好大壓力，但又好易入戲，對方給到她「爸爸」的感覺，「我們有幾場戲一見面就要面左左，有點似我真實故事，好容易投入」。她其中一場爆喊戲演得好投入，獲鄭丹瑞大讚給予120分。

相關字詞﹕鄭丹瑞 得寵先生

上 / 下一篇新聞