Lolly Talk挑戰外語歌 VIVA著校服扮學生妹

Lolly Talk表示未來會挑戰出外語歌，但先學好外語，成員陳紀澄（Tania）修讀韓文，剛考了韓文試，之後要考口試。吳倩怡（Sinnie）和郭曉妍亦正學日文，其他成員則學泰文。總結今年成績，她們感滿意。至於掙錢方面，她們稱每首歌的製作費都好揼本，掙錢不多，未來要繼續努力，希望獲更多廣告商垂青。

身穿校服以學生Look示人的VIVA唱新歌《Morning Call》，笑言叫醒未認識他們的人，不過她們對表演未感滿意，「時間緊迫，排練不夠，加上要顧及身上道具背囊，演出雖沒有甩漏，但不太滿意，今次攞經驗，下次要精簡裝備」。聖誕將至，她們表示會在工作中度過，以及繼續拍攝真人騷《女生宿舍計劃》（暫名）。她們稱同居拍攝了一個月，由於工作行程緊密，宿舍愈來愈凌亂，大家已半放棄狀態，連最整齊的姜咏鑫（Ada）也說：「累到無吸塵和洗碗。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵