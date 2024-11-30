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娛樂

道英派心曬廣東話冧粉絲 蘇雅琳爆陳泳伽肺炎入院

【明報專訊】韓國歌手道英（男團NCT成員）、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi及COLLAR成員許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）昨日到圓方出席品牌活動，吸引數百粉絲到場支持，場面墟冚。道英壓軸出場，全場粉絲瘋狂尖叫，他十分識做跟現場粉絲揮手打招呼及大派心心，他先用廣東話說：「大家好，我係道英。」問他想去哪裏觀光和品嘗美食？他表示活動結束後便要返韓國，沒時間感可惜，若多留數天，想去山頂遊覽。他上次來港出席活動已是兩年前，開心藉今次機會跟粉絲見面。問他有什麼說話想跟粉絲講？他再用廣東話說：「下次一定再嚟香港，我愛你。」大合照時，他禮貌地主動跟Jeffrey與Tyson Yoshi握手。

Day與Ivy被指衣著性感，她們認為跟平時著背心、短裙差不多。提到隊友邱彥筒（Marf）爆COLLAR成員相繼病倒，更有成員患上肺炎。她們也自認是病患者，正康復中，Ivy說：「為演唱會綵排，大家已各自病倒，可能因轉天氣及流感高峰期。Winka（陳泳伽）最嚴重，肺炎入院住了3日，消瘦了一點，醫生說食飯很重要，所以她現在逼自己吃多一點。」她坦言有成員擔心病後影響唱歌，近日正加緊綵排。問有否影響排練進度？Dry表示沒有，「我們睇完醫生再返來排練」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕Tyson Yoshi 蘇雅琳（Ivy） 許軼（Day） 道英 魏浚笙(Jeffrey)

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