道英派心曬廣東話冧粉絲 蘇雅琳爆陳泳伽肺炎入院

【明報專訊】韓國歌手道英（男團NCT成員）、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi及COLLAR成員許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）昨日到圓方出席品牌活動，吸引數百粉絲到場支持，場面墟冚。道英壓軸出場，全場粉絲瘋狂尖叫，他十分識做跟現場粉絲揮手打招呼及大派心心，他先用廣東話說：「大家好，我係道英。」問他想去哪裏觀光和品嘗美食？他表示活動結束後便要返韓國，沒時間感可惜，若多留數天，想去山頂遊覽。他上次來港出席活動已是兩年前，開心藉今次機會跟粉絲見面。問他有什麼說話想跟粉絲講？他再用廣東話說：「下次一定再嚟香港，我愛你。」大合照時，他禮貌地主動跟Jeffrey與Tyson Yoshi握手。