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娛樂

《破．地獄》倒模女屍「熙雯」受關注 陳珮欣盼導演畀機會 演有對白生人

《破‧地獄》陳珮欣演大體演員受關注 曾因追夢患情緒病 盼做「生人」有對白

【明報專訊】黃子華與許冠文主演電影《破．地獄》上映20日，票房衝破1憶元大關，向香港最高票房華語電影榜首進發。《破．地獄》掀起全城熱話，連帶戲中倒模演女屍「熙雯」的特約演員陳珮欣亦受關注，她接受《明報》專訪稱估不到自己扮演死屍，一句對白都沒有也引起迴響，令其崎嶇的演藝生涯露出曙光，未來希望獲更多導演賞識，她笑說：「讓我演有對白的生人。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

對於《破．地獄》票房衝破1億元，黃子華喜出望外，「其實早前票房達現今的一半，我已覺得有交代，鬆一口氣。喜出望外的是聽到很多人從這部電影裏得到啟發和鼓勵，甚至聽到有人把半踏進鬼門關的腳抽回來，重啟旅程。多謝觀眾給我們的鼓勵。也祝願同車人能抖擻精神，好好細味沿途的風景」。許冠文認同片中一句對白「何必介懷什麼時候下車，不如好好欣賞沿途風景」。他認為香港現正面對困難，希望藉《破．地獄》的佳績激勵同業，大家共同拍好電影出來。身在澳洲出席《破．地獄》首映的朱栢康與周家怡，也越洋答謝觀眾支持。

倒模過程不辛苦但恐懼

片中倒模演女屍「熙雯」的特約演員陳珮欣，稱透過中介公司獲得《破．地獄》演出機會，雖然知道只是倒模，不用親自上陣扮死屍，但她亦不介意，因有留意外國的特技化妝，好想感受如何透過特技化妝變成另一個人，亦是一個被認識的機會，故沒考慮便一口答應，「我沒擔心演完死屍會不吉利，我是基督徒，對生死看得很開，亦想知道自己將來死後會是什麼狀態」。她稱倒模過程並不辛苦，但有恐懼感，「首先將頭髮『蠟』起戴上頭套，然後被厚厚的綠色物料覆蓋整塊面，當時好驚，漆黑一片，有種壓迫感，加上我鼻敏感，擔心呼吸不到。倒模產生的化學作用，物料壓住我個頭，有種被箍住條頸感覺，之後再倒石膏，全程兩個多小時」。

雖然陳珮欣不需要「露面」，但有拍雙手大特寫鏡頭，笑言看完《破．地獄》覺得自己「手指」演出不俗，「都有難度，因一透氣就會穿崩，所以一roll機就要閉氣半分鐘至兩分鐘。開始時不識控制，有輕微郁動頻NG，要維持靜止狀態實在不容易」。她笑言在靈堂見到自己的「遺照」時像靈魂出竅。這場戲令觀眾留下深刻印象，陳珮欣稱意想不到，「沒演技又沒對白，觀眾竟然留意到我的存在，好神奇，像起死回生一樣」。

曾患情緒病 遇過很多「地獄」

該片有句名言「生人都要破地獄，生人都有很多地獄」，陳珮欣表示都遇過很多「地獄」，要突破難關，「由細到大志願做演員，當年在紐約攻讀時裝設計，過程好艱苦，因父母對我期望很高，但我對這科目沒興趣，於是副修戲劇，但不獲父母、男友及朋友理解，極力反對我做演員，因此曾患情緒病，對自己志願有猶疑，覺得人生沒義意，像活在地獄。畢業後返港，參加ViuTV選秀節目《廣告女皇》，編劇嫌我說話官腔、無料爆，令節目唔好睇，搞到我愈來愈迷失，又是另一個地獄」。

3年前重新學戲 舞台劇一人演5角

《廣告女皇》後，2021年陳珮欣決定去美國和澳洲重新學戲，在澳洲做了一齣17場舞台劇，一人分演5角，很有滿足感，當地又有公司簽了她，慢慢回復自信，再回港尋找屬於自己的舞台，開心獲現任男友和父母支持。熱愛演戲的她，最近上了導演班、話劇班及配音實習班，「在未有機會前裝備好自己，我真的很喜歡演戲，小時候經常跟父母去睇戲，很喜歡大家在漆黑戲院裏專注睇戲的感覺，將大家帶進另一個世界」。

陳珮欣演出《破．地獄》前，曾客串《二次人生》、《金手指》及《出租家人》，到現在30歲才被認識，承認遲起步，唯有慢慢追回，明白不能一步登天，她笑說：「《破．地獄》真的幫我破了地獄，2016年入行，等了8年才有人認識，跟我同年入行的演員都已上位，如林家熙（Locker）和游學修等，令我有點難受。電影會為我帶來什麼仍未知，但起碼知道有我陳珮欣存在，希望有更多導演給我機會，可以做有對白的『生人』。」

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