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娛樂

張敬軒為照顧家人放慢工作步伐 范冰冰性感搶鏡 不抗拒拍港片

【明報專訊】張敬軒（軒仔）、MIRROR、李幸倪（Gin Lee）、江海迦（AGA）、梁洛施、周秀娜、鄧麗欣、魏浚笙、Tyson Yoshi、洪嘉豪、沈月、甄濟如，以及名模琦琦、馬詩慧、樂基兒及周汶錡等，前晚出席時尚雜誌於西九文化區藝術公園舉行的大型戶外派對，大會還特別邀請多名國際級紅星專程來港參與盛會，包括范冰冰、韓國女團2NE1成員CL、韓劇《魷魚遊戲》魏河俊、《艾蜜莉在巴黎》男星路遜拉維斯康（Lucien Laviscount）、木村拓哉女兒木村光希、韓星鄭秀妍（Jessica）、冬奧自由式滑雪金牌得主谷愛凌等，紅地氈星光熠熠。

軒仔為父親四處找名醫

軒仔入圍叱咤「我最喜愛的男歌手」最後5強，對爭獎繼續以平常心對待，沒打算特別為自己拉票，因尚有工作未完成，例如出新碟，他說：「因今年初屋企老人家有事，一直出入醫院，令我好頭痕。現在都是履行一早簽下的約，沒有接新的工作，每日外出工作都會擔心，始終我是獨子，好多事要我處理……正所謂有今生無來世，家人永遠是最重要！」他透露父親早前接受腳部和眼部手術，又到廣州求醫，可是情况麻麻，決定搬回香港居住。他自爆四處求人介紹名醫，不停去聯絡聽取意見。

軒仔透露媽咪多年前亦接受過開腦手術，當時亦有短暫停工以便處理家事，「為了多陪伴家人，近兩年除做巡迴演唱會已處於減產狀態。今年對我是幾荊棘的一年，因為不止家人，我媽咪當成自己孫一樣愛惜的貓貓都因患上腫瘤痛苦地離世，媽咪為此很不開心」。軒仔稱身體健康最緊要，決定放慢工作步伐，但未想到退休。

提到「我最喜愛的男歌手」，他較看好陳卓賢（Ian），又戥相識多年的周殷廷能入圍5強開心。有指今年叱咤出現很多是非，軒仔稱每年的頒獎禮都如是，「只要不傷和氣與感情就可以，以前是非更多，這些都幾好睇，有生氣又有聲氣」。

范冰冰讚許恩怡可愛懂演戲

范冰冰前晚以一襲黑白色低胸拖尾晚裝性感登場，擺出女王姿態。她透露今年已完成兩部電影，分別是荷李活製作與馬來西亞電影《地母》，「之前為《地母》角色增肥，現在已收身，差不多回復昔日體重，主要靠少吃及多做運動，片中飾演我女兒的許恩怡今晚也在場，大家見面很開心。她是一個可愛、懂演戲又有個性的女生」。她稱明年要為新戲開工，如有機會也不抗拒拍港產片，「最近看了《破•地獄》，知道票房非常好」。

CL與居港細妺四處遊覽

韓星CL行紅地氈時跟司儀閒談，甫開口便說「I Love Hong Kong」，非常識做。她表示每次來港也很開心，因可跟居港的細妹李賀麟（Harin）見面和四處遊覽，形容香港在她心目中是很特別地方。快將在港開騷的她說：「多謝大會邀請我今晚來參加派對，兩星期後便開演唱會，約定大家到時再見！」

木村光希開心再來港

木村光希早前來港為聖誕活動擔任嘉賓，相隔不足一個月再度來港。她表示每次來港都開心，「喜歡香港人很好和友善，也愛欣賞香港夜景，香港美食又多，昨晚（27號）吃火鍋和點心，更試了格仔餅」。英國型男路遜拉維斯康大讚香港是充滿活力又時尚的城市，還坐渡輪欣賞維港景色。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

相關字詞﹕許恩怡 木村光希 路遜拉維斯康（Lucien Laviscount） 韓國女團2NE1成員CL 范冰冰 張敬軒（軒仔）

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