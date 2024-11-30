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娛樂

Edan稱受傷害 姜濤為「冇品」道歉 床哥：我哋都係輸 唔想再製造紛爭

呂爵安釋出善意惜床哥堅持原則未達成共識 被爆私事感受傷害

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan），最近被組合JFYT成員陳鈺麟（床哥）就他與林明禎遊台灣夜市一事「抽水」，借機為周殷廷與JFYT在商台叱咤獎項拉票，事件鬧出軒然大波。雖然Edan與床哥分別在活動及網上回應，但事件仍未平息。床哥繼續在網上發表言論，直指為隊友出頭鬧他「冇品」的姜濤未了解事件就「衝出嚟」，令事情一發不可收拾。Edan前晚表示感覺受傷害，原本想息事寧人，但未能達成共識，關係似變得更僵。不過姜濤在訪問尾聲突然為自己講「冇品」道歉。床哥獲知姜濤公開道歉，亦在網上直播為製造出紛爭而鞠躬道歉，希望事件告一段落。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Edan前晚聯同MIRROR隊友姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、楊樂文及江生（AK）出席時尚派對。他受訪時承認跟床哥、周殷廷曾私下溝通，自己立場清晰，只希望息事寧人，盼事件不再繼續發酵，不再繼續對立、嘈交。他認為在之前訪問中已釋出最大善意，讓各方面舒服和有下台階，不過之後如何處理和回應，就是對方的自由，自覺無權評論，因別人有自己的想法。

Edan：不要再加劇雙方矛盾

Edan說：「他（床哥）給我感覺是比較硬淨，有他堅持原則或認為做正確的事，這方面大家未必達到共識，我覺得可惜，但會尊重對方。」他稱有很多不同聲音，理解床哥想守護他的原則，可能其風格是愛講笑或亂說話；同樣他也希望守護自己的粉絲、隊友及身邊人，「當初對方在直播中談及我的私事，我接受沒有惡意或者講笑，但不代表影響不到我。床哥言論似在暗示粉絲們落力為我拉票，但我去放假，於是粉絲不開心。這純粹是他個人主觀感受，的確影響到我、粉絲、我與粉絲之間關係及外界對我的睇法」。Edan稱雖然知床哥沒惡意，但事實已受到影響與傷害，認為大家是成年人，應成熟地處理，建議不如用最舒服的方法，希望不要再加劇雙方矛盾。

Edan表示必須要知道被開玩笑的人也有感受，「如果說花姐肥，我可能只是講笑，但如果花姐表達聽到感不舒服，理應正常禮貌地向花姐說句『不好意思』，就是互相尊重」。有指床哥疑借他上位？Edan沒有以此去理解件事或別人，相信對方有原因。他指因床哥是YouTuber，風格上較口沒遮攔和亂說話，可能在對方的角度是沒有問題，但盼對方以成熟方式處理。

姜濤：將心比己最重要

姜濤之前幫口斥床哥「冇品」，他稱跟Edan一樣尊重對方選擇，不認為自己被拖落水，「我的心態是見到價值觀不對的事便講出來。今日拿你開玩笑，他日亦可以拿其他人來玩笑，被說的人可能會不開心，將心比己最重要」。Edan稱每個人承受能力不同，開玩笑也要負上責任，必須要知道被嘲笑對象，有可能不開心和受到傷害。隊長楊樂文原本打圓場要結束訪問， 說吸收過去經驗，應該展望將來，每日成為最好的自己。不過姜濤突然公開道歉，「我講嘅『冇品』，佢（床哥）會唔舒服，我同佢講聲對唔住，如果再畀我揀多次，我會用溫和啲嘅字去講呢件事。我已道歉，接唔接受我都尊重佢，佢會否道歉亦係佢嘅選擇，就係咁」。床哥隨後在網上頻道直播時稱接受姜濤道歉，亦同時為製造出紛爭而90度鞠躬道歉。

床哥：希望告一段落

床哥對事件成網上熱話稱︰「好老實講，對我嚟講幾攰嘅，因為我好多嘢係想for fun為主，唔係去搞啲咩紛爭，唔係想去製造啲乜嘢社會矛盾。」他稱收到姜濤在訪問中道歉的消息，「我接受佢嘅道歉，我唔想再製造紛爭，亦唔想騷擾到我或屋企人。首先，我想講呢件事我哋都係輸，唔好諗住話姜B道咗歉就佢輸；佢冇輸，我哋都係輸嘅……希望呢件事告一段落，我唔想再蔓延落去，再佔用更多社會資源，無意思嘅，大家喺呢件事上都係受苦」。他稱要唱《Amani》送給「啱啱和解咗」的姜濤。

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相關字詞﹕姜濤 陳鈺麟（床哥） 呂爵安（Edan）

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