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娛樂

【開箱】《再見的延續》 有村架純坂口健太郎互療傷痛

【明報專訊】《海的開始》有村架純伙拍《愛過之後來臨的》坂口健太郎演出影視串流平台Netflix新劇《再見的延續》，本月14日上架，故事講述女主角的未婚夫意外身亡，卻在陌生人身上感受到難以言喻的連結，跟Netflix兩年前播出的《First Love初戀》，同樣以北海道為背景，但無論收視及討論熱度，兩劇相差甚遠。

器官移植 記憶蘇醒

《再見的延續》全劇8集，描述菅原佐惠子（有村架純飾）男友中町雄介（生田斗真飾）向她求婚當天，因車禍離世，成瀨和正（坂口健太郎飾）接受了雄介的心臟移植，因而重獲新生。佐惠子和成瀨相遇，後者開始感受到雄介的記憶在心中慢慢蘇醒。此劇由《跨越8年的新娘》及《餘命10年》岡田惠和編劇，《直衝青天》黑崎博執導，早前入選第29屆釜山國際電影節「On Screen」單元，是首部入選該單元的日劇。

《再見的延續》故事圍繞成瀨和正、菅原佐惠子，以及因意外離世的中町雄介。和正接了雄介的心臟移植後，性格與喜好出現改變，還有不屬於自己的記憶及感受；及後與佐惠子相遇，後者也慢慢察覺和正的說話口脗與雄介十分相似，兩人因為一個心臟而聯繫一起。器官移植後留有捐贈者記憶的設定，並不新鮮，商業電台近30年前的廣播劇《我心不死》便類近，但《再見的延續》重點不是和正與佐惠子的愛情故事，雙方均非常清楚對方不是自己的愛人，只是透過這顆心，治療痛失至愛的傷痛。

和正因為雄介的記憶，對於佐惠子的感情是真是假，也難以分辨，一度感到痛苦與掙扎。和正的妻子成瀨三紀（中村友理飾）起初不想面對丈夫存有另一個男人的記憶，甚至當佐惠子是「小三」，勸她不要跟丈夫面見。後來她用自己的方法跟佐惠子和解，而不像傳統愛情劇中會「黑化」。這樣正面且溫暖的角色，或會讓人質疑世間少有的美好，但這就是編劇岡田惠和作品的特色。

有村架純角色有新鮮感

此劇最後也充滿正能量；和正因器官排斥，心臟日漸衰弱，生命慢慢步向終結。雖然如此，器官移植手術確實替和正延續了生命，分別給他與雄介，好好向摯愛道別的機會。唯一讓人看到煩厭是佐惠子與和正的對白，開口埋口「對不起」或「不好意思」，雖然日本人重視禮儀，但有時候過多也適得其反。

劇中最大看點是有村架純與坂口健太郎的演技，表達出主角的深情。二人是繼《思戀哭泣》、《然後，活下去》及電影《愛，不由自主》後第4度合作。曾參演《她和他的戀愛花期》、《我是千尋》、《前科者》的有村架純，早已是影后級演員。今次她演的佐惠子主動表達感情，有別於以往的內斂角色，甚有新鮮感。坂口健太郎最近憑《愛過之後來臨的》在日韓兩地人氣急升，被封為「純愛劇代表」，劇中他身體弱多病，接受心臟移植手術後重獲新生，暖男角色一樣討好。

日劇向來善用畫面、節奏，帶出細膩、感人故事，《再見的延續》也不例外，以北海道及夏威夷為背景，襯托出兩段動人愛情故事，還加插不少文青元素，例如講述雄介是咖啡店老闆，佐惠子是咖啡專家，回憶二人往事時，不時穿插冲煮咖啡的場面。任職大學校務處的和正出入校園，其中一幕有村架純在圖書館睡着的場面，畫面唯美，還有日系愛情劇必備的煙火盛會。

相關字詞﹕日劇 坂口健太郎 有村架純 再見的延續 開箱

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