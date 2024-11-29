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娛樂

優先場收逾億 《魔海奇緣2》勢破感恩節票房紀錄

【明報專訊】《魔法壞女巫》與《帝國驕雄II》兩大片上周在美國同日開畫，票房之戰還未落幕，又到感恩節假期，迪士尼動畫《魔海奇緣2》（Moana 2）周二上映優先場，大收1380萬美元（約1.07億港元），僅次於《超人特工隊2》，成為歷來動畫的最佳優先場成績亞軍。8年前上映的《魔海奇緣》，由奧莉伊卡華路（Auli'i Cravalho）及《狂野時速》狄維莊遜（Dwayne Johnson）一起獻聲，當時全球收6.43億美元（約50.1億港元），並獲奧斯卡最佳動畫及最佳主題曲提名，成績不錯；續集講述經過3年試煉與成長，女主角慕安娜突然收到先祖召喚，拯救族人免被邪惡的妒忌之神滅族，再次負起領航者的責任，出發尋找連繫整個海洋不同島嶼的人民；《魔》片在港比美國慢一星期上映，要到下周四才開畫。

《魔海奇緣2》周二在美國上映優先場大收1380萬美元，僅次於《超人特工隊2》的1850萬美元，成為美國最高收優先場第2位。另外，美媒估計《魔海奇緣2》首周末5天可收1.25億至1.35億美元（約9.75億至10.53億港元），大有機會超越2019年《魔雪奇緣2》的1.25億美元票房，成為美國感恩節假期的最佳開畫成績。

相關字詞﹕美國感恩節假期票房 帝國驕雄II 魔海奇緣2

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