明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

宣布與事務所HYBE正式解約 NewJeans：沒責任付違約金

【明報專訊】由Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein組成的韓國5人女團NewJeans，與經理人公司ADOR及其母公司HYBE的合約糾紛糾纏多時，NewJeans早前向ADOR發信要求在14天內改正合約的違法事項，否則會與公司解約。隨着14天限期屆滿，NewJeans昨晚召開記者會，宣布踏入今日（29日）零時，與ADOR正式解約；昨晚截稿前，HYBE及ADOR均未回應NewJeans單方面宣布解約一事。

文：蘇珮欣

NewJeans在記者會讀出聲明，「我們決定離開ADOR的原因非常簡單，ADOR有責任保護旗下藝人，但我們並沒有感受到ADOR有這樣的意圖或能力」。NewJeans稱ADOR多次違約，已發送證明，並要求改善，但始終未見實質進展，「從內容證明發出到現在，完全沒有滿足我們的要求，對方的回應也只是形式化，毫無誠意」。成員指這樣合作下去，只會帶來精神上的痛苦及浪費時間，因此選擇結束。

稱撤換團隊 信任瓦解

NewJeans表示HYBE與ADOR均有管理問題，「HYBE和ADOR本質上是一體，卻試圖推卸責任給彼此，我們無法接受」。她們又謂ADOR突然撤換管理及製作團隊，令雙方信任徹底瓦解。Haerin提到違約金問題，「看到很多關於違約金的報道，但我們沒有違反合約，我們一直盡力工作，所以完全沒責任要支付違約金，是HYBE違約在先，我們認為責任在HYBE身上」。

解約後工作如期完成

Minji表明想與ADOR前社長閔熙珍繼續合作，但無法回答會否跟對方簽約；Hyein也認同，並稱雖然未與閔熙珍談及合作，但相信對方與她們想法一致。NewJeans又強調經過長時間商討才決定解約，而且獲得父母支持，又謂基於ADOR與HYBE違反合約，故她們沒必要提出訴訟。

NewJeans強調解約後不再是ADOR旗下藝人，但已安排的行程、廣告活動會如期完成，包括日內飛往日本的工作，「我們不希望因為解約對其他人造成任何損失，非常感謝一路支持我們的廣告商和合作伙伴」。被問到明年會否舉行巡迴演唱會，她們稱沒有推出新專輯及演唱會計劃，今後會再討論。

NewJeans表示未來會以自由人身分活動，暫時可能無法使用NewJeans這名字，「但我們絕不會放棄這隊名」。她們強調這不僅是一個名稱或商標，而是彼此一直以來努力的象徵。Danielle不忘重提早前在頒獎禮上所言「NewJeans never die」。

HYBE閔熙珍爭執4月曝光

HYBE內訌事件今年4月曝光，子公司ADOR時任社長閔熙珍被指密謀奪取經營權，後者開記者會否認，怒斥HYBE打壓她及NewJeans，又批評同門女團ILLIT及LE SSERAFIM抄襲及搶先出道。雙方一度鬧上法庭，其後閔熙珍遭解僱，NewJeans亦開腔力數事務所不是；Hanni表示跟ILLIT成員打招呼，其經理人卻說「不用理她」，稱此舉構成職場欺凌，Hanni早前亦出席韓國國會聽證會，就欺凌事件作供。

相關字詞﹕女團NewJeans

上 / 下一篇新聞