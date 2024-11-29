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娛樂

歌手夢兩受挫 張智霖容祖兒贈良言 周吉佩告別失敗 處男騷展第三人生

周吉佩歷盡3次高低起跌 有驚有喜 感激太太鞭策：令我更踏實

【明報專訊】38歲周吉佩贏得無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》冠軍，工作機會不斷，事業發展順利，不過他的人生路並不是一帆風順，際遇像坐過山車，歷盡3次高低起跌，箇中感受有驚有喜，入行16年，唯一不變對音樂充滿熱誠，曾當娛樂記者的他難忘訪問張智霖和容祖兒，獲贈金石良言，一生受用。他自認硬頸，拒因遇挫敗放棄追夢，堅持終得回報，明晚（30日）假麥花臣場館舉行處男騷，引用演唱會主題曲《第三人生》其中一句歌詞「我是一隻頑固的紙飛機，再次高飛」自勉，希望樂迷在他的音樂和人生故事中找到共鳴和啟發，即使失意仍堅持信念，對命運不隨便妥協。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

周吉佩透露《第三人生演唱會》主題構思與過去經歷不同人生階段有關，2007年展開「第一人生」參加歌唱比賽獲獎，翌年出道成歌手出碟，憧憬前途一片光明，入行第一年發展不如人意，很快受到嚴重挫折，「那時辭去正職，一心做歌手，只有微薄積蓄，一年內接到有酬勞的騷不夠5個，全年收入總和不及一個正常打工仔文員的三分之一，結果被公司放棄，一下子打擊好大，震撼到好似被人摑咗一巴，覺得自己徹底失敗！」當新人在入不敷支情况下，靠節衣縮食過活，最無奈是找不回普通工作，嘗到非常窮困的日子。

俗語有云「馬死落地行」，周吉佩經朋友介紹轉職娛樂記者，其間訪問過的藝人包括張智霖、容祖兒、台灣歌手A-Lin等，獲贈不少金石良言。原本心灰意冷的他數年後重新振作，2012年又再冒險，與幾名相識多年，志同道合的朋友重組樂隊sp'ACE出騷表演。由自資出歌，租錄音室排練，以及拍MV，5名成員攤分所有開支，當時懷着追夢熱血，展開「第二人生」。

為夾band 身兼3職捱壞身子

周吉佩試過首次教訓後學精，夾band同時保留正職，有基本收入打底。以為這一次有好開始，沒料到又要面對挑戰，簽約唱片公司時，因與正職身分有衝突，改做兼職，收入減少引起太太黃彥欣非常不滿，激動拍枱大罵，「因為那時我們結婚不久，女兒又剛出世，太太好擔心家庭負擔重。於是我拍心口斬釘截鐵跟她保證：『得！少了的人工我會找其他方法彌補。』當時做記者，教學生唱歌加埋演出，身兼3職，開足7日工不休息，每日睡最多5小時，收入掙得還多過正職，太太即刻收聲」。

情况持續半年，結果捱壞身子，免疫系統出現毛病，被迫暫停教唱歌，周吉佩清楚記得當時與太太幾乎日日爭拗，「她時常問夾band沒錢賺，為什麼要堅持？可能太太在銀行有一份好穩定工作，在她的立場一個人撐起頭家好大壓力。我知要對家庭負責任，不能用『追夢』為藉口那麼自私」。

慨嘆樂隊反目收場

周吉佩用盡方法取平衡，轉型做其他工作增加收入，花幾年努力以為趨向穩定之際，2019年因為隊員之間意見不合，最終分道揚鑣，再一次受到沉重打擊，「覺得好似命中注定我失敗，最不開心是大家原本志同道合，最後做不成朋友。隨後出現新冠疫情，由於家中有老有嫩，細仔那時剛出世，太太怕易受感染，不准我出騷表演，一停就兩年多」。

奪冠翌日照常回報館工作

對唱歌死心不息的周吉佩參加《中年好聲音》成第三人生轉捩點，起初也不如想像中順利，「2022年參賽前又再與太太角力，其實好難怪佢，2009年她認識我時，正值我人生之最低潮、最窮困沒錢的時候，老婆見盡我人生起跌，自然不想我又再踩落個氹度。為此大家爭拗好多次，於是我跟她簽了一份沒年期限制的手寫協議書，內容是無論比賽最終輸定贏，是否繼續留在這行發展，我都要保證一定有正職，每月交出一定數目供家庭開支，當時拍心口應承就簽。最記得獲獎後，翌日還繼續回報館工作讓太太安心」。他至今仍保存該協議書，最開心現在獲太太全力支持，夫婦共同營運音樂學校，有商有量。

感激外父外母曾經濟支持

周吉佩承認性格硬頸固執，加上一點運氣，才可堅持不放棄歌手夢。與太太度過10多年的高山低谷，周吉佩非常感激另一半，希望給對方更多信心，同時感激外父外母的無私支持，「以太太的條件，可以找個更好的人，千揀萬揀選了我，多謝她的鞭策，令我更踏實更似男人。感激外父外母從不嫌棄我的身世，不時噓寒問暖，當年結婚擺酒到後來小朋友出世，都在經濟、精神和時間上給予幫助，一定要好好回報他們，所以好樂意交由太太打理財政」。

周吉佩認為人生像一份劇本，想藉不同年代歌曲詮釋他的故事和人生觀，再串連成如同一齣「微電影」呈現在今次演唱會，期待觀眾對他有更深理解。

場地提供：The Gallery@富衛1881公館

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