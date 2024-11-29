【娛樂場】XiX首支慢歌《A0.5》 繆昀希錄音被經理人郭偉亮搞喊

Caitlin參與作曲填詞

XiX出道以來主打青春快歌，近日推出首支慢歌《A0.5》，透過新歌道出少女心事。《A0.5》由Eric Kwok作曲，林若寧填詞。Charlotte上一首歌solo跳舞，今次Caitlin創作歌曲其中一段旋律和填英文詞。

《A0.5》講XiX逐漸長大，開始對男孩子及愛情產生興趣，Eric Kwok表示大家知道「A0」代表沒拍過拖意思，「A0.5」就是開始將視線轉移到愛情。這是XiX第一首慢歌，Caitlin與Kiele好喜歡R&B，新歌充滿1990年代R&B感覺及節奏，可突出兩人的個人風格與唱歌技巧。

Kiele離港前拍MV

Kiele今年8月中旬到美國升讀大學，因此在她離港前拍新歌MV，之後再錄歌，幕後團隊只有兩周時間完成歌曲旋律與歌詞，Eric Kwok說：「拍MV當日才收到林若寧的詞，我們即時寫大字板，XiX當時第一次聽到這首歌，即時要盡快背歌詞拍MV，過程都好特別。」歌曲最後11月才錄好，因為Kiele在美國讀書太忙，一直想約她透過Zoom錄音，但很多時約不到。

花一個月時間練歌

Crystal、Caitlin和Charlotte在港錄音，有充足時間準備，花一個月時間練歌。Eric Kwok說：「她們都錄了五六次，始終是第一首慢歌，我們希望在vocal上更仔細。錄音期間，我給了她們一個驚喜，因為是分開錄音，當Charlotte錄歌時，突然聽到Kiele歌聲，Charlotte好震撼同感動，好像Kiele與她一齊錄歌，忍不住喊了出來。另外兩成員都好驚訝，可見她們有多麼掛念Kiele，4人感情很好。」