明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】XiX首支慢歌《A0.5》 繆昀希錄音被經理人郭偉亮搞喊

【明報專訊】女團XiX成員因參加無綫歌唱選秀節目《聲夢JUNIOR》結緣而組成，其後經歷劉芷君（Aster）退團單飛，由6名成員變5人；今年8月，再因成員莊殷玥（Vici）被經理人郭偉亮（Eric Kwok）「踢走」，再由5變4，目前成員包括良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）和鄧曉殷（Kiele）繼續發展。

Caitlin參與作曲填詞

XiX出道以來主打青春快歌，近日推出首支慢歌《A0.5》，透過新歌道出少女心事。《A0.5》由Eric Kwok作曲，林若寧填詞。Charlotte上一首歌solo跳舞，今次Caitlin創作歌曲其中一段旋律和填英文詞。

《A0.5》講XiX逐漸長大，開始對男孩子及愛情產生興趣，Eric Kwok表示大家知道「A0」代表沒拍過拖意思，「A0.5」就是開始將視線轉移到愛情。這是XiX第一首慢歌，Caitlin與Kiele好喜歡R&B，新歌充滿1990年代R&B感覺及節奏，可突出兩人的個人風格與唱歌技巧。

Kiele離港前拍MV

Kiele今年8月中旬到美國升讀大學，因此在她離港前拍新歌MV，之後再錄歌，幕後團隊只有兩周時間完成歌曲旋律與歌詞，Eric Kwok說：「拍MV當日才收到林若寧的詞，我們即時寫大字板，XiX當時第一次聽到這首歌，即時要盡快背歌詞拍MV，過程都好特別。」歌曲最後11月才錄好，因為Kiele在美國讀書太忙，一直想約她透過Zoom錄音，但很多時約不到。

花一個月時間練歌

Crystal、Caitlin和Charlotte在港錄音，有充足時間準備，花一個月時間練歌。Eric Kwok說：「她們都錄了五六次，始終是第一首慢歌，我們希望在vocal上更仔細。錄音期間，我給了她們一個驚喜，因為是分開錄音，當Charlotte錄歌時，突然聽到Kiele歌聲，Charlotte好震撼同感動，好像Kiele與她一齊錄歌，忍不住喊了出來。另外兩成員都好驚訝，可見她們有多麼掛念Kiele，4人感情很好。」

上 / 下一篇新聞