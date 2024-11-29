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娛樂

邱彥筒大病初癒 預告歸隊謝票 陳卓賢自認被動 感謝粉絲四出拉票

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）與COLLAR成員邱彥筒（Marf）昨日到銅鑼灣出席時尚品牌活動。Marf之前因病缺席主演電影《寄了一整個春天》謝票，被指耍大牌，她對此表示不同人有不同意見，自問沒做錯，但對買票入場支持自己的粉絲感內疚，之後會再參與謝票。Ian打入叱咤「我最喜愛的男歌手」5強及《新城勁爆頒獎禮》男歌手5強，感謝大家賞識，自認被動及內斂，感謝粉絲四出為自己拉票。至於JFYT成員陳鈺麟（床哥）與姜濤及呂爵安的風波，他表示每個人有自己觀點和看法，要互相接受和尊重。

記者：柯美

Marf大病初癒，透露感冒好得七七八八，頸傷亦已痊癒，「頸傷是打噴嚏chok親，不是第一次發生，之前試過chok親前胸骨，奉勸大家要練習打噴嚏」。她感激COLLAR成員體諒，演唱會舉行在即，排練時只安排她走位，不需要做大動作，又爆多名隊友均病倒，有人患肺炎，澄清自己非感染成員的源頭。

Marf拒公開病况免粉絲擔心

日前Marf缺席主演電影《寄了一整個春天》謝票，被指耍大牌，事後經理人戴穎解釋她因身體不適，對於指摘，她表示不同事件有不同意見，自己沒做錯，有原因缺席，「明白我的人會明白，沒所謂，反而對粉絲感內疚，買了票支持，見不到偶像」。

以後會否在社交平台直接告知大家生病？Marf說：「我不喜歡跟大家講不舒服，免粉絲擔心。」她透露之後會為電影謝票，希望大家繼續支持，「結果（票房）未出，未有值得可惜嘅事」。

Ian少玩社交網 不知隊友是非

Ian打入叱咤「我最喜愛的男歌手」5強及《新城勁爆頒獎禮》男歌手5強，MIRROR隊員中最勁，他感謝大家賞識，其他是bonus，「我不是衝住獎去做音樂，有人聽我的歌曲和聽到背後信息已開心，今年出了5首歌講故事，已告一段落。（如何拉票？）我好被動和內斂，衷心感謝粉絲收工後四出為我拉票，未來會默默耕耘做好自己回報歌迷，他們對我好不是必然，多謝陪伴我成長」。

周殷廷（YT）及其組合JFYT打入叱咤「我最喜愛的男歌手」和「我最喜愛的組合」5強，JFYT成員床哥直播藉呂爵安（Edan）和林明禎同遊台灣夜市拉票，姜濤斥對方「冇品」。問Ian對事件看法？他說：「我不知此事，好少玩社交平台，MIRROR昨（前）日出席活動才知道。每個人有自己觀點和睇法，要互相接受和尊重。」

昔日好友容穎賢被指食軟飯

Ian與鄭伊健合演的《久別重逢》聖誕檔期上映，他已預時間做宣傳和謝票，不擔心票房，「跟我做歌理念一樣，將事情做好，其他是bonus。最重要是本質好，若干年後，大家再聽我的歌，睇我的戲都讚好」。

跟Ian同屆參加《全民造星》的容穎賢被前度爆出軌食軟飯，他表示沒留意，比賽後各有各發展，很久沒跟對方聯絡，承認曾與容穎賢很熟絡。可知好友喜歡較年長女生？Ian表示少干涉別人私人生活，對容穎賢的私人生活不了解。

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