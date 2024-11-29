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娛樂

鄭丹瑞生日籲捧新片代送禮 廖子妤自爆試鏡輸鄧月平

【明報專訊】鄭丹瑞（阿旦）、廖子妤、盧慧敏和馮允謙等前晚宣傳合演電影《得寵先生》，大會送上蛋糕為69歲生日的阿旦慶祝。阿旦表示生日願望獲大眾入場支持新片，「往年生日很多學生約我食飯、送禮物，今年呼籲大家不用約我，只要買飛入場睇旦爸套戲，喜不喜歡畀些意見，然後影低票尾傳相給我，就是最好的禮物，前兩年夏天拍這部戲拍到中暑」。

《得寵先生》昨日開畫，同期遇許冠文與黃子華《破•地獄》，阿旦認為有好的影響，「入場睇《破•地獄》，會睇到這部戲的預告片。香港一定要健康去做，拍有水準的大中小製作，畀機會一班後輩演出，希望做到傳承，相信香港電影會蓬勃、有希望，因為近年總有電影破億票房」。

染了紫藍髮色的廖子妤透露新戲扮演喜歡動漫的角色，跟《得寵先生》與阿旦演父女截然不同，笑言失而復得跟對方合作，非常珍惜，「幾年前落選旦哥的賀歲片《小男人週記3吾家有喜》試鏡，角色最後由鄧月平飾演」。問到廖子妤為何輸給鄧月平？阿旦笑說：「戲名最初叫《吾家有女33D》。（輸身材？）輸在她沒留意戲名。」

首次拍戲的馮允謙與盧慧敏有感情線，自爆演沉重戲分時曾NG多次，有場親嘴戲被刪剪，估計可能表現怕醜影響效果，「覺得自己演戲上有很大進步空間，打算明年上戲劇班進修」。盧慧敏讚馮允謙性格很友善，相處很舒服，一齊排戲，減低壓力。

記者：鍾一虹

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