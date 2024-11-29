承認拍劇各有意見 薛家燕稱與苑瓊丹關係緩和

七公主明年60周年，薛家燕透露待沈芝華回港，與陳寶珠、蕭芳芳等商討慶祝活動，大家由10多歲青春少女相識，好值得紀念友誼，但不想舟車勞頓去旅行，考慮staycation或食飯。

戴耀明被指到「飲食界富二代」張本立（Billy哥）於黃大仙的茶餐廳打工，身兼侍應、洗碗及倒垃圾謀生，他表示無綫有關心及慰問，更給他與魯振順、王俊棠在籌款騷合唱機會，已逾30年沒在電視城一廠表演好開心。

戴耀明剛簽無綫新約

是否開工不足經濟拮据？戴耀明說未至於沒錢開飯，做演員32年，有時會經歷數月無工開，亦有連續忙數月情况，已習慣「三更窮五更富」，透露剛簽新約，近兩三個月未入劇組，好多監製陪着他成長，有適合角色會搵他，「無綫好寬鬆，給予很多自由，不干涉接工作，只要我不破壞公司形象就得」。

戴耀明稱與Billy哥之前接推廣工作，常到對方茶餐廳度橋拍片，由於茶餐廳人手不足，他請纓幫手，有時不計報酬，Billy哥提議他學一門手藝鋪多條後路，「冲奶茶咖啡，運作基本已識。曾遇茶客問我：『最近好唔掂咩？』亦有婆婆搞笑說：『你咪嗰個茄哩啡。』報道後，很多網民留言介紹地產、五金等工作給我，感受人間有愛」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵