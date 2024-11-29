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娛樂

承認拍劇各有意見 薛家燕稱與苑瓊丹關係緩和

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）、應屆港姐冠軍倪樂琳、戴耀明、冼靖峰與關禮傑等昨日出席無綫籌款節目《歡樂滿東華2024》發布會，薛家燕參演「卡拉之星」唱歌環節近20年，今年搞搞新意思，邀請譚耀文同台載歌載舞，選唱經典勁歌。近日鄧兆尊爆當年家燕姐與苑瓊丹（苑仔）拍處境劇《皆大歡喜》鬧不和，當時主要拍苑仔戲分，家燕姐要求加她大特寫鏡頭，兩個阿姐有少少微言，說話有少少骨。家燕姐表示與苑仔關係已緩和，最近見面對方有叫她，大家無事，苑仔亦非因拍《皆大歡喜》不開心離開無綫，承認拍劇時藝人各有意見，都是為套劇好，「有時你彈我、我彈你，你話搞笑又得，有骨又得，在這行工作多年，最緊要不將太多事放在心。阮兆祥、趙學而都有講意見，講完就冇事」。

七公主明年60周年，薛家燕透露待沈芝華回港，與陳寶珠、蕭芳芳等商討慶祝活動，大家由10多歲青春少女相識，好值得紀念友誼，但不想舟車勞頓去旅行，考慮staycation或食飯。

戴耀明被指到「飲食界富二代」張本立（Billy哥）於黃大仙的茶餐廳打工，身兼侍應、洗碗及倒垃圾謀生，他表示無綫有關心及慰問，更給他與魯振順、王俊棠在籌款騷合唱機會，已逾30年沒在電視城一廠表演好開心。

戴耀明剛簽無綫新約

是否開工不足經濟拮据？戴耀明說未至於沒錢開飯，做演員32年，有時會經歷數月無工開，亦有連續忙數月情况，已習慣「三更窮五更富」，透露剛簽新約，近兩三個月未入劇組，好多監製陪着他成長，有適合角色會搵他，「無綫好寬鬆，給予很多自由，不干涉接工作，只要我不破壞公司形象就得」。

戴耀明稱與Billy哥之前接推廣工作，常到對方茶餐廳度橋拍片，由於茶餐廳人手不足，他請纓幫手，有時不計報酬，Billy哥提議他學一門手藝鋪多條後路，「冲奶茶咖啡，運作基本已識。曾遇茶客問我：『最近好唔掂咩？』亦有婆婆搞笑說：『你咪嗰個茄哩啡。』報道後，很多網民留言介紹地產、五金等工作給我，感受人間有愛」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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