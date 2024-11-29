重提食飯惹緋聞 蔡思貝認受傷害 王浩信首度宣傳《黑色月光》拒受訪

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

王浩信、楊茜堯、林夏薇、楊明和馬貫東等昨日宣傳台慶劇《黑色月光》大結局，王浩信自劇集在港播出至今首度露面宣傳。人夫王浩信當年與蔡思貝合演《踩過界》時曾傳緋聞，被指台前幕後打邊爐，其間二人反鎖房間獨處10多分鐘，事後王浩信否認傳聞。

過氣緋聞女友蔡思貝於《與天地對話》中重提當年「食飯緋聞」，「之前從來沒有幻想過娛樂圈是怎樣，只是很隨心地發生了這件事，以前細個睇娛樂雜誌覺得，咦，食餐飯啫，有咩所謂？咁咪食飯囉，點解要咁『思思縮縮』，呢啲無知嘅諗法，當自己喺嗰個位置時，以為食飯，唔係男就係女㗎喇，呢種思維原來喺呢個圈係唔可行，最後受傷害係自己」。王浩信昨日以趕往電台錄節目為由未有受訪，未知是否避談蔡思貝重提緋聞一事。

楊茜堯為王浩信解畫

楊茜堯與楊明一起受訪，對於劇集大結局，王浩信才現身宣傳，會否覺得對方太遲露面？楊茜堯幫口為拍檔解畫，稱王浩信簽了新公司工作比較忙，又要拍綜藝節目，「所以內地宣傳交由佢負責，香港宣傳就我們去做」。她表示《黑色月光》大結局感不捨，開心外界很大迴響，工作量隨之增加，承認正斟洽其他劇集，暫時未能公布。

問是否效法黎耀祥一年拍一劇？楊茜堯說：「一年拍一部已經好好，有合適劇本當然想盡量接，要留時間照顧一對仔女，他們要返學，所以好頭痛，老公（羅子溢）都要開工，沒有時間幫手湊。」

楊否認住風水皇帝屋

對於被指舉家遷往西貢風水屋，期望帶旺羅子溢贏視帝，楊茜堯表示已搬家年多，主要為方便接送子女上學，與風水無關，「我們住的只是屋仔，不是報道所指的皇帝屋，太誇獎，這樣太看得起我們，又看低了其他真正有錢人。其實入屋覺得舒服，地段又合適就可以，沒有考慮風水問題」。楊茜堯大呻報道寫錯她今年49歲，是粉絲告知才留意到。

楊茜堯笑稱想請楊明幫手照顧子女或做司機，後者反擊：「我都好忙，不似你一年拍一劇，我一年要拍十劇，因為要搵食。」楊茜堯隨即追問對方幾時與女友莊思明結婚，楊明責好友手指拗出唔拗入，未有正面回應。

林夏薇當鑽石生意親生仔

林夏薇表示觀眾除留意她演出外，亦追捧其劇中衣著，感到意料之外，做鑽石生意的她也受惠，12月中飾品店開張，會推出《黑色月光》系列鑽飾，開心趕及最後一次宣傳親自展示飾品，透露會送鑽飾給楊茜堯，以及邀請劇中拍檔參與開張，紀念這一次合作好開心，希望《黑色月光》拍續集，或原班人馬再合作。至於會否在內地開店，她稱有很多細節要傾談。忙於拍劇又做生意，老公會否有微言和影響生育計劃？林夏薇說不用計劃，笑言鑽石生意就是她的BB。

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