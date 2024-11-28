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娛樂

【開箱】《內景唐人街》 港產演員拍美劇 LMF歌曲激活典型場面

【明報專訊】《魔法壞女巫》導演朱浩偉（Jon M. Chu）前作《我的超豪男友》2018年上映時，刷新美國全亞裔演員的電影票房紀錄，巧合地本月19日在影視串流平台上架的新劇《內景唐人街》（Interior Chinatown），3名演員都有份演出《我》片，包括扮演主角Willis的歐陽萬成（Jimmy O. Yang）；在香港出生及長大的他，13歲移民美國，能在非母語環境成為棟篤笑演員，絕不簡單；但他也沒忘記自己從哪裏來，劇中不時出現廣東話對白之外，第1集便有LMF名曲配襯黑幫打鬥場面，就像在美劇《依法犯法2》看到主角吃鼎泰豐外賣一樣，超乎想像。

中餐館侍應 夢想衝出唐人街

《內景唐人街》講述Willis自覺一直活在別人故事背景裏，於警匪劇《Black & White》擔任華裔「茄哩啡」，生活枯燥乏味，在中餐館當侍應的他一直夢想能衝出唐人街。當他無意中目擊一宗罪案發生，協助警方秘密調查下，慢慢揭開唐人街的犯罪網絡，並逐漸發現哥哥Jonathan失蹤的真相和自己家族被埋藏的歷史，以及開始明白被重視及成為焦點的感覺。到底這場「戲中戲」，是真實還是劇本的一部分？

此劇主角大部分是亞裔演員，除了扮演Willis的歐陽萬成之外，曾演出《我的超豪男友》錢信伊（Ronny Chieng）和吳育剛，劇中分別飾演Willis的同事好友Fatty及哥哥Jonathan，《火拼時速》馬泰及《漫長的季節》林曉杰則飾演Willis的父母Joe和Lily，《神盾局特工》混血女星汪可盈（Chloe Bennet）則扮演女警Lana，找Willis幫忙，盼能瓦解唐人街的黑幫組織。內地女星周迅的前夫高聖遠（Archie Kao），劇中則演Willis工作的金宮酒樓老闆Uncle Wong。

游朝凱小說改編 泰卡韋迪迪監製

《雷神奇俠3：諸神黃昏》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）擔任《內景唐人街》監製之外，又親自執導了第1集；《內》劇改編自游朝凱（Charles Yu）的同名小說，曾擔任《西部世界》編劇的他亦為第1集親自撰寫劇本。事實上，首集已見全劇故事脈絡：包括Willis生活乏味，不甘困於唐人街的中餐館，留意到罪案的發生；此外其兄Jonathan一直是父母的寵兒，Willis的偶像，卻無故失蹤，對家人造成沉重打擊。其實Willis跟父兄一樣，一直都有練功，黑幫在酒樓開打鬧事，造就他一展身手的機會；雖然這類唐人街惡勢力的混戰場面很典型，但背景音樂選了LMF逾20年前的名曲《冚家拎》，節奏與內容沒有過時之外，也帶來新鮮感，同時激活了這場埋身肉搏戲，儘管最後Willis也是寡不敵衆，被打至頭破血流。美國討論區有網民指過往唐人街經常播LMF的歌曲，未知此劇是否因此用上。

據報游朝凱的原著小說直指美國主流社會對亞洲人的刻板印象，同時也自嘲亞洲人只活在自己的小圈子裏。改編成劇集後，故事和歐陽萬成的角色設定很有趣，但劇情有點鬆散，推展也緩慢，有時難免令人出戲。比較搞笑是Fatty的角色，Willis去查案，把侍應的工作都推給他，可Fatty一點也不喜歡，對顧客態度惡劣，便十分抵死；他跟Willis的友情，也是此劇較好看的地方。

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