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娛樂

《聖誕紳士夜》Netflix收視登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布11月18至24日的一周收視，《冤家變親家》查德米高梅利（Chad Michael Murray）伙拍《仍然要相信》碧緹羅拔遜（Britt Robertson）主演的《聖誕紳士夜》本月20日上架，5日錄得1470萬觀看次數，不但在英語電影榜登頂，亦是上星期Netflix最多觀衆捧場的節目。之前的冠軍《這個雪男不太冷》跌落第2位，《魔咒奇緣》則位列第3。

非英語電影方面，法國片《逆風女車神》以1080萬觀看次數稱冠，哥倫比亞紀錄片《失落的孩子：亞馬遜空難奇蹟》及瑞典片《放手再愛》分佔亞季。《飲勝》泰丹遜（Ted Danson）主演的《臥底老友記》本月21日首播，上架4日錄得690萬觀看次數，在英語節目收視榜稱冠；動畫《奧術2》位列第2，《眼鏡蛇道冠6》則佔季軍位置。

法國《籠中格鬥王》以550萬觀看次數，在非英語節目收視榜蟬聯冠軍，墨西哥《復仇狂花》及德國《茜茜女王2》分佔亞季。韓國方面，僅兩劇上榜，《現在撥打的電話》和《浮游先生》分佔第4及第9位。日本動畫《DAN DA DAN》跌至第6位，有村架純和坂口健太郎合演的《再見的延續》也由首周上架第9位，下調一級至第10位。

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