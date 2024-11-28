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娛樂

拍新片《哈爾濱》狂讀歷史書 玄彬演烈士稱壓力甚大

【明報專訊】《南山的部長們》禹民鎬執導，《愛的迫降》玄彬、《殺人者的購物中心》李棟旭、《The 8 Show》朴正民、《黑道律師文森佐》全汝彬合演的諜戰片《哈爾濱》，下月25日在韓國開畫，昨日舉行記者會。片中玄彬飾演愛國烈士安重根，自言壓力甚大。

文：蘇珮欣

《哈爾濱》今年9月在多倫多國際影展世界首映，韓國方面則安排下月聖誕檔期上映；除了玄彬、李棟旭、朴正民及全汝彬之外，還有《江南B-Side》趙宇鎮、《12.12：首爾之春》朴勳參演；根據網上資料，最近爆出未婚當爸及疑似一腳踏兩船的鄭雨盛，亦客串一角，不過昨日記者會未見其蹤影。

《哈爾濱》講述1909在哈爾濱，朝鮮獨立人士為了阻止日本吞併韓國，與日本人發生衝突。玄彬片中扮演愛國烈士安重根，是獨立運動義兵的參謀中將，在哈爾濱刺殺甲午戰爭策劃者及日本首任朝鮮統監府統監伊藤博文，安重根因而被視為民族英雄。

零下40度結冰湖面摔倒

昨日新片記者會上，玄彬穿高領毛衣配西裝，戴上粗框眼鏡，身形明顯比前健碩不少。對於片中扮演愛國烈士安重根，玄彬表示飾演歷史人物，壓力甚大，「為了貼近安重根，無止境地閱讀歷史資料，看了他撰寫的文章、相關書籍，還到訪博物館」。他稱最難忘是在零下40度的哈爾濱，結冰的湖上跌倒、蹦跳及滾動的場面，「雖然辛苦，但一個人孤零零站在冰上，有助我投入角色」。

李棟旭兩年前開始宣傳

李棟旭片中飾演獨立軍李昌燮，跟玄彬扮演的安重根對立；為了角色練習槍械射擊，李棟旭表示早於兩年前已在「名嘴」劉在錫主持的網絡綜藝節目《只是藉口》宣傳《哈爾濱》，如今終於要上映，心情特別激動。

成本1.6億 導演有票房壓力

據悉《哈爾濱》全實景拍攝，在蒙古、拉脫維亞及韓國等地取景，禹民鎬稱若計算所有拍攝地點的往返距離，足以環繞地球兩周半。被問到新片製作費高達300億韓圜（約1.6億港元），會否有票房壓力，他說：「當然有，但我已盡了最大努力。」據韓媒估算，《哈爾濱》至少要有680萬入場人次，才可達至收支平衡。

相關字詞﹕哈爾濱 韓國電影 安重根 玄彬

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