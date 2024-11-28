【娛樂場】《尋夢琴澳》三生三旦鬥搞笑 胡定欣強吻壁咚譚俊彥

建築師施亮（譚俊彥飾）和太太張希瑜（胡定欣飾）結婚多年，面對中年危機，冀在橫琴開展美好生活，因生育大計釀摩擦。二人在橫琴打拼事業及生活，遇到不少有趣的人和事，包括施亮的「女神上司」莊雅柔（張曦雯飾），張希瑜更懷疑施亮有外遇。

古裝橋段加AI增爆笑點

莊雅柔的男友是公關經理周榮燊（陳展鵬飾），與方思思（林夏薇飾）於職場針鋒相對，方思思險墮網上情騙陷阱，幸周榮燊相助保不失，二人關係產生微妙變化。才貌雙全的莊雅柔周旋在男友周榮燊與高富帥董卓然（馬國明飾）之間，激起意想不到的波瀾。面對人生轉捩點，眾人於迷惘與掙扎下，如何認清前進方向？

戲中施氏夫婦面對事業、尊嚴、生兒育女及父母給予的壓力等不同類問題，探討主題嚴肅又現實，林肯及黃秉怡採用喜劇手法拍攝，除加插超乎想像的古裝橋段，還會有瘋狂的AI（人工智能）後期效果，希望令觀眾留下深刻印象。

視帝視后挑戰誇張演技

譚俊彥和胡定欣放下視帝、視后包袱，以瘋狂又誇張的演繹，帶出一個又一個都市人每日也遇到的問題，其中牀戲和爆喊戲一反傳統。「年紀有番咁上下」的張希瑜為了母親一句遺言急着生B，經常主動向老公施亮「飛擒大咬」，除送上肉嘴，還會上演壁咚情節。之後夫妻互數各自面對的壓力，終爆煲喪喊，譚俊彥和胡定欣出盡九牛二虎之力瘋狂爆喊，成面濕晒之餘，表情極盡誇張，火力全開鬥搞笑 。

張曦雯爆女神背後辛酸

張曦雯戲中繼續貫徹本色飾演「全國最靚建築師」，為突顯女神感，她每次出場均有「女神光」和「女神風」加持，視覺效果一流。對於被打造成女神，張曦雯笑稱：「呢個世界係冇女神，係要打造出嚟，最緊要係燈光靚同要有風。監製林肯為了我出場時可以更女神，特登準備一部風機吹起我啲頭髮，最終我啲女神風大到連譚俊彥嘅頭髮都飛起埋，我睇完都覺得好搞笑。其實喺咁大風情况下，要笑得燦爛同展現迷人眼神好難，啲風大到吹到我對眼好乾，con都爭啲甩埋」。

《尋夢琴澳》 11月30日晚8時30分 翡翠台播映