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娛樂

邱彥筒被指耍大牌缺席新片謝票 經理人發文平反 自責安排不當

【明報專訊】女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）處女電影《寄了一整個春天》上周開畫，身為女主角之一的Marf被指缺席謝票和宣傳，另一女主角陳書昕則落力到鬧市busking為新片造勢，惹網民狠批。事緣Marf因身體不適缺席其中一場謝票，翌日在社交網貼出cosplay《魔法壞女巫》綠色艾芙芭，網民批她宣傳其他電影，不尊重自己主演的新片，擺款及不理票房。

Marf前日發文解釋因病未能參加謝票，「想講番近日見到大家對我對電影嘅宣傳態度有所誤會，化妝cover是在一星期前拍的，臥病在牀想post開心嘅happy share，原意係唔想大家擔心同繼續用唔同方式宣傳，而缺席謝票是因為身體唔爭氣，重感冒再意外導致頸同脊椎都受傷了，要做物理治療，我會努力康復，快啲好番，唔想影響演唱會同其他工作，期待謝票再見大家，多謝一直關心我嘅朋友仔」。

COLLAR經理人戴穎前日在社交平台發文稱上周COLLAR幾乎全團病了，有人進出醫院多次，亦有人嘔，但每天仍努力排練。她提到Marf肩負太多工作，兩周出3首合唱歌，還有電影宣傳、演唱會排練，自責是她安排不當。至於Marf缺席謝票不是隨意決定，「她本人撐過了幾場謝票後，發現病情嚴重了，有一晚臨時缺席謝票是因為發現頸脊也受傷，辜負了非常用心的宣傳團隊，對不起大家……」

COLLAR昨亮相不受訪

戴穎說電影造型及某些宣傳內容出自Marf的創意，是對這部電影的愛，如果換來只是談論Marf的「大牌」缺席，覺得不太公平。Marf昨日與隊友出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會，事前採訪通知COLLAR不受訪。

娛樂組

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