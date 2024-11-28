明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

呂爵安相信JFYT成員床哥抽水言論無惡意 姜濤斥無品認衝動 盼同行將心比己

呂爵安回應遭床哥踩低事件 相信對方沒惡意 望不繼續發酵
保錡避談有否為菊梓喬慶生 自嘲品格更差沒法批評床哥

【明報專訊】周殷廷（YT）及其組合JFYT首次打入商台叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」5強，JFYT成員陳鈺麟（床哥）近日在社交平台直播為組合及YT拉票，將MIRROR成員呂爵安（Edan）與林明禎遊台灣夜市一事擺上枱，又呼籲爵屎（Edan粉絲暱稱）投票給他們。床哥言論惹起爵屎及鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）不滿，姜濤公開留言斥床哥「冇品」。Edan與姜濤昨日出席活動回應，前者相信床哥沒有惡意，認為最重要互相尊重，強調自己100%投入工作。姜濤承認「無品」言論有少少衝動，覺得同行要將心比己，身為公眾人物每句話都要思考過，不是一句講笑就可以無事。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

床哥直播拉票時說：「我哋喺投票階段唔會去台灣，我哋呢度唔搞戀愛粉。」又指Edan的粉絲「爵屎」為偶像拉票後，發現偶像「喺台灣happy緊」，一定百般滋味在心，歡迎爵屎們加入JFYT大家庭，將手上一票轉投他們，更說：「如果真的可以上台拿獎，第一個要多謝保錡（ERROR成員吳保錡），第二個要多謝Edan。」事件引起不少爵屎及鏡粉反感，床哥事後發文：「完全係我自己嘅責任，品德真係太缺了……」被指帖文字眼和格式翻炒當年姜濤自嘲「手指肥」，不慎讚好有關鬧爆「廢青」帖文解釋。

Edan自嘲好水潤未被抽乾

MIRROR昨日聯同ERROR、COLLAR、P1X3L、ROVER、陳健安、小塵埃到觀塘出席12月20日假啟德體藝館舉行《CHILL เก่ง Music Festival》記者會。Edan被問到床哥直播拉票抽水一事，他笑說未被對方抽乾水，「我仲好水潤，這件事，首先要多謝姜濤保護我，佢好sweet。」他承認之前有留意JFYT拍片，覺得具特式和風格，最近認識床哥，對方有想法和聰明，相信他的言論沒有惡意，原意是開玩笑，但可能會影響到其他人，「當然，有時或者會過咗火，最重要大家互相尊重。我覺得大家都不想無端端挑起不必要紛爭，冇必要製造一個好對立的情况，做這行想帶歡樂畀觀眾。（講到你不專心工作？）想澄清工作對我來講是首位，不會畀人影響到，我對工作是100%投入對待」。

YT短訊致歉 無要求床哥道歉

Edan與YT是朋友，收到對方傳信息關心，「YT睇到件事，說若影響到我講聲『唔好意思』，會幫我了解。我有跟YT和床哥通電話，了解發生什麼事，交流一下想法，大家男人咪傾吓，完全了解他們沒惡意，希望件事不要繼續發酵，引起更大爭執」。

床哥網上公開道歉，Edan否認是他要求，「大家表達個人想法，純粹成年人成熟溝通，希望日後互相尊重」。他趁機向爵屎訴心聲，「近期可能幾辛苦，聽到好多不同聲音，好感謝粉絲，無論拉票或各方面，大家都為我好，努力為我付出。我感受到，有很多感受想同大家講，睇時機，一定用好作品報答，希望大家等我」。

姜濤被讚夠義氣 強調非為拉票

對於直斥床哥無品，姜濤解釋一向尊重每個單位和音樂人的作品，也尊重各人為獎項拉票，但不認同這種方式爭取，「是否用這方式爭取值得討論，如果再畀機會我，或用溫和字眼，我係有少少衝動」。他認為大家身為公眾人物，一言一行也很有分量，「我們都是公眾人物，他們亦是5強單位之一，大家是同行，將心比己多一點，因我們講的每句說話都有追隨者仿效，每句話都要思考過，不是一句講笑就可以無事」。

姜濤反問︰「如果那個人是你的朋友，你會這樣說嗎？關心朋友是我的初衷。以後再有什麼，我也不再回應，只會說音樂。」他為隊友發聲被讚夠義氣，吸引粉絲投票支持，姜濤重申：「我絕對沒有這個想法，我不想大眾覺得我為這件事（獎項）去留言。我知講每一句都不簡單，不要理對方的人設或風格，不應該容易地去評論一個人。」

保錡自認品格差 無資格批評他人

ERROR成員保錡是床哥多謝人物之一，他說：「我認識床哥，可能我做節目差，所以多謝我。我做節目為市民快樂，為社會服務，為工作開心，加油。」對於床哥被指抽水，隊友何啟華（Dee）說：「香港潮濕，抽水是正常，好多人會這樣。」問保錡有否覺得床哥無品？他說：「自己品格更差，無法批評其他人。」

ERROR亦是我最喜愛組合5強，郭嘉駿（193）與Dee呼籲粉絲投票給MIRROR，他們入到5強已好開心，知道無可能攞第一，希望投票給ERROR的轉投MIRROR。保錡緋聞女友菊梓喬（Hana）在社交平台透露獲「有心人」安排staycation歡度生日，保錡未正面回應是否「有心人」，只說：「生日都值得慶祝，我們祝Hana生日快樂。」他聯同隊友對鏡頭唱生日歌送給菊梓喬。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞