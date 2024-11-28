商台DJ梁文禮爆鄭欣宜未想復出「畀啲時間我」

梁帖文被批炒流量

商台DJ梁文禮前日在社交平台發文透露欣宜行蹤，寫道︰「啱啱撞到欣宜！我一手捉住佢，大家即刻攬一嘢。佢狀態好好，我即刻問係咪要迎接你復出？佢笑一笑話：俾啲時間我…OK，唔俾壓力妳，等妳，really miss you。」不少網民對此感到開心，表示「真係好掛住欣宜，香港樂壇需要佢」、「知佢好好，大家可以放心了，多謝禮禮通知」、「欣宜，你盡情休息，支持你」。不過亦有網民認為梁文禮公開欣宜行蹤做法不對，留言：「人哋都叫畀啲時間，你又要出個post炒流量」、「刷存在感，獲得4000 likes」、「雖然見佢狀態好好開心，但咁樣公開出post好似都會畀到小小壓力佢」。

娛樂組