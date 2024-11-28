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娛樂

結婚20年恩愛如昔 林文龍郭可盈無意夫妻檔拍劇

林文龍郭可盈結婚20年 罕有夫妻檔出席活動

【明報專訊】林文龍與太太郭可盈、準新人郭子豪與鄧卓殷和蘇志威昨日到中環出席結婚資訊媒體活動，適逢郭可盈55歲生辰，大會安排生日蛋糕賀壽。郭可盈表示活動後跟家人食飯慶生，收到女兒林天若短訊祝賀，「女兒祝我『18歲』生日快樂，多謝我一直對她的支持及鼓勵，說永遠愛我！看完訊息真的很感動。生日願望是世界和平，有時見到打仗畫面好心痛，盼各國領袖平息紛爭，社會經濟繁榮，人人開心健康。」

今年是她與林文龍結婚20周年，林文龍透露與太太認識29年，結婚20年，幾乎每日都送驚喜給對方，不用等特別日子才表示，「我們從年輕認識到拍拖及結婚，中間有很多不為人知的事，將自己送給太太已是最好的大禮」。

郭否認登台密謀復出

息影多年的郭可盈早前到內地登台，否認密謀復出，「我沒有這意思，因有人邀請出席活動，想跟粉絲見面，時間又遷就到便答應，最緊要開心。若找我客串拍戲，要等到適合劇本和角色，可遇不可求，看緣分和時機。無綫未有聯絡我，可能知我心意」。

可有機會夫妻檔再合作？林文龍認為機會不大，因與太太各有主見。問到若女兒想看父母拍劇，可會考慮？他笑言：「話畀我聽想睇咩戲就得，日日都可以喺佢面前做。」林文龍稱上一套劇是數年前跟黃翠如合作的《那些我愛過的人》，暫時沒有打算拍劇，因要求極高，需考慮很多因素，大前提要享受過程。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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